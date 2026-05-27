Šokantan veleobrt u istrazi tragedije na Maldivima! Novi detalji ruše stare tvrdnje o užasu u pećini: Napravili kobnu grešku

Petoro italijanskih ronilaca koji su se utopili na Maldivima napravili su kobnu grešku jer nisu nosili adekvatnu opremu za tako zahtevan poduhvat, a od spasonosne površine delilo ih je svega 15 minuta.

Ova stravična nesreća dogodila se tokom dubokog zarona u pećini na dubini od 50 metara u atolu Vaavu, a lokalni zvaničnici su je proglasili najgorom ronilačkom tragedijom u istoriji ove ostrvske nacije.

Finski ronilac i spasilac Sami Pakarinen izjavio je za list The Sun da je ključni faktor u ovom užasu, koji se okončao na dubini od 60 metara, bila tragična ljudska greška.

On je objasnio da su četiri tela pronađena zajedno i istakao da je kod većine nesreća u pećinskom ronjenju uzrok skoro uvek ljudski faktor.

Prema rečima spasilaca, žrtve nisu imale specijalizovanu opremu za ronjenje u pećinama, uključujući ronilački kalem i sigurnosno uže koje služi kao vodič.

Pakarinen je naglasio da je opštepoznato pravilo da se u podvodne lavirinte nikada ne ulazi bez sigurnosnog užeta, dodavši da oprema sa kojom su ronioci pronađeni jednostavno nije bila optimalna niti prilagođena za tako ekstremne uslove.

Među stradalima su ugledni morski biolog sa Univerziteta u Đenovi Monika Montefalkone (52) i njena dvadesetogodišnja ćerka Đorđa Somakal, kao i istraživačica Murijel Odenino (31) i mladi diplomac Federiko Gvaltijeri (31). Sa njima je poginuo i instruktor ronjenja Đanluka Benedeti, čije je telo pronađeno istog dana kada se nesreća dogodila i odmah transportovano u Italiju.

Tela ostale četiri žrtve locirana su naknadno, nakon čega su rano u subotu njihovi posmrtni ostaci konačno vraćeni u domovinu.