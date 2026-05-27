Svet, Ruske vesti, Planeta, Region
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Svet

Šokantan veleobrt u istrazi tragedije na Maldivima! Novi detalji ruše stare tvrdnje o užasu u pećini: Napravili kobnu grešku

Nova teorija otkriva da je petoro ronilaca stradalo na Maldivima zbog kobne ljudske greške, na svega 15 minuta od spasonosne površine.

 
Autor:  Milica Krstić
27.05.2026.19:39
0
Šokantan veleobrt u istrazi tragedije na Maldivima! Novi detalji ruše stare tvrdnje o užasu u pećini: Napravili kobnu grešku
Prinstcreen | Društvene mreže
Đoković posle četiri seta prošao u treće kolo Rolan Garosa Đoković posle četiri seta prošao u treće kolo Rolan Garosa
Prethodna vest
Ovo je najslađi video dana: Psić prvi put zalajao, njegova reakcija nasmejala internet
Foto: Printscreen | www.tiktok.com/goose_goldenboy
 Ovo je najslađi video dana: Psić prvi put zalajao, njegova reakcija nasmejala internet
Sledeća vest

Petoro italijanskih ronilaca koji su se utopili na Maldivima napravili su kobnu grešku jer nisu nosili adekvatnu opremu za tako zahtevan poduhvat, a od spasonosne površine delilo ih je svega 15 minuta.

Ova stravična nesreća dogodila se tokom dubokog zarona u pećini na dubini od 50 metara u atolu Vaavu, a lokalni zvaničnici su je proglasili najgorom ronilačkom tragedijom u istoriji ove ostrvske nacije.

Finski ronilac i spasilac Sami Pakarinen izjavio je za list The Sun da je ključni faktor u ovom užasu, koji se okončao na dubini od 60 metara, bila tragična ljudska greška.

On je objasnio da su četiri tela pronađena zajedno i istakao da je kod većine nesreća u pećinskom ronjenju uzrok skoro uvek ljudski faktor.

Prema rečima spasilaca, žrtve nisu imale specijalizovanu opremu za ronjenje u pećinama, uključujući ronilački kalem i sigurnosno uže koje služi kao vodič.

Pakarinen je naglasio da je opštepoznato pravilo da se u podvodne lavirinte nikada ne ulazi bez sigurnosnog užeta, dodavši da oprema sa kojom su ronioci pronađeni jednostavno nije bila optimalna niti prilagođena za tako ekstremne uslove.

Među stradalima su ugledni morski biolog sa Univerziteta u Đenovi Monika Montefalkone (52) i njena dvadesetogodišnja ćerka Đorđa Somakal, kao i istraživačica Murijel Odenino (31) i mladi diplomac Federiko Gvaltijeri (31). Sa njima je poginuo i instruktor ronjenja Đanluka Benedeti, čije je telo pronađeno istog dana kada se nesreća dogodila i odmah transportovano u Italiju.

Tela ostale četiri žrtve locirana su naknadno, nakon čega su rano u subotu njihovi posmrtni ostaci konačno vraćeni u domovinu.

(Alo.rs/NjujorkPost)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 32
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 52
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
tragedija Maldivi

Povezane vesti

Najveći zavod Jugoslavije tragično stradao u 40. godini: U smrt odveo 22 godine mlađu devojku! (FOTO)
Foto: Privatna arhiva
Tragedija!

Najveći zavod Jugoslavije tragično stradao u 40. godini: U smrt odveo 22 godine mlađu devojku! (FOTO)

19:10 | 0
Tuga u Haniotiju: Žena iz Srbije izvučena mrtva iz mora!
Foto: Shutterstock
tragedija

Tuga u Haniotiju: Žena iz Srbije izvučena mrtva iz mora!

12:15 | 0
Pacijent skočio sa petog sprata UKC! Jeziva tragedija
FOTO: ALO.RS/RINA
TUGA!

Pacijent skočio sa petog sprata UKC! Jeziva tragedija

09:57 | 0
Kamion se zabio u kuću, stradao suvozač: Nesrećnog momka izvlačili meštani
Ustupljene fotografije: RTV Kragujevac
kragujevac

Kamion se zabio u kuću, stradao suvozač: Nesrećnog momka izvlačili meštani

06:00 | 0
Tragedija kod Kragujevca: Kamion probio ogradu i uleteo u kuću, jedna osoba poginula
Alo!
JEZIVO!

Tragedija kod Kragujevca: Kamion probio ogradu i uleteo u kuću, jedna osoba poginula

21:57 | 0
Komentari (0)

Svet

Rusija poslala jezivu poruku Zapadu: „Veoma smo blizu vojnog sukoba“
Rusija preti NAto

Rusija poslala jezivu poruku Zapadu: „Veoma smo blizu vojnog sukoba“

20:48 | 0
Broje se mrtvi na Bliskom istoku! Jedna stvar odlučiće sve!
Ilustracija

Broje se mrtvi na Bliskom istoku! Jedna stvar odlučiće sve!

20:09 | 0
Evropa se plaši Putinovog sledećeg poteza!"Priteran je uza zid, mora nešto da preduzme"
Alo!

Evropa se plaši Putinovog sledećeg poteza!"Priteran je uza zid, mora nešto da preduzme"

20:01 | 0
Horor u Nemačkoj: Žena kolima pokosila grupu učenika, jedno dete mrtvo
EPA/JIM LO SCALZO

Horor u Nemačkoj: Žena kolima pokosila grupu učenika, jedno dete mrtvo

19:51 | 0
Snimak napada učenika na profesore o kojem priča cela Italija! Tukli čoveka od 63 godine i zašto on nije podneo tužbu?

Snimak napada učenika na profesore o kojem priča cela Italija! Tukli čoveka od 63 godine i zašto on nije podneo tužbu?

19:35 | 0
Udarno! Rusija sklopila vojni sporazum sa bivšim neprijateljem
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Udarno! Rusija sklopila vojni sporazum sa bivšim neprijateljem

19:13 | 0
"Ubio sam majku i brata"! Mladić (16) porodicu iskasapio nožem i čekićem! Krvav došao u policijsku stanicu!
Foto: Printscreen/Youtube

"Ubio sam majku i brata"! Mladić (16) porodicu iskasapio nožem i čekićem! Krvav došao u policijsku stanicu!

18:37 | 0
Preti najsmrtonosnija epidemija ebole u istoriji! Irc upozorava na stravično stanje na terenu, problem je specifičan soj (video)
EPA/ISAAC KASAMANI

Preti najsmrtonosnija epidemija ebole u istoriji! Irc upozorava na stravično stanje na terenu, problem je specifičan soj (video)

18:28 | 0
NATO sprema lov na ruske generale?! Nemački komandosi u brutalnoj akciji
Nemački specijalci u akciji

NATO sprema lov na ruske generale?! Nemački komandosi u brutalnoj akciji

17:58 | 0
"Super el Ninjo" seje smrt po Evropi! Ljudi padaju mrtvi po ulicama od vrućina
EPA/SEBASTIEN NOGIER

"Super el Ninjo" seje smrt po Evropi! Ljudi padaju mrtvi po ulicama od vrućina

17:49 | 0

Najnovije

Svet

Najčitanije

1min

Igranje vatrom: Zastrašujuće upozorenje cenjenog profesora

5min

UŽIVOKristal Palas - Rajo Valjekano: Ko osvaja Ligu konferencije?

6min

Rusija neće napasti Evropu: Toni Bler govorio o svetu posle SVO

6min

Viktorija Bekam kao i sve žene sveta: Nema veze što je poznata, ovo joj nije dalo mira

9min

Vučić razneo blokadere iz Kine: „Kontejneri su vam važniji od milijardi investicija!“

33min

Rusija poslala jezivu poruku Zapadu: „Veoma smo blizu vojnog sukoba“

1H

UŽIVOBroje se mrtvi na Bliskom istoku! Jedna stvar odlučiće sve!

1H

Evropa se plaši Putinovog sledećeg poteza!"Priteran je uza zid, mora nešto da preduzme"

1H

Horor u Nemačkoj: Žena kolima pokosila grupu učenika, jedno dete mrtvo

1H

Šokantan veleobrt u istrazi tragedije na Maldivima! Novi detalji ruše stare tvrdnje o užasu u pećini: Napravili kobnu grešku

24H

Bugarski ekspert zapalio Balkan: „Prodali smo Srbe NATO-u da ih bombarduju!“

5H

Vučić saopštio sjajne vesti iz Kine! "Danas svaki građanin Srbije može da bude ponosan! Za dva meseca stižu, imaju rešenja i za struju!" (VIDEO)

24H

Nakon 30 godina na RTS-u, čuvena voditeljka dala je otkaz: "Plata mi je bila 53.400 dinara"

6H

Au! Iz Hrvatske krenuli da pljuju po Srbiji dok gore od mržnje! Vučiću ovo nikada neće oprostiti!

4H

Vučić Si Đinpingu doneo blago Srbije! Pokloni oduševili Kinu, jedan detalj posebno dirnuo domaćine

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

Jeziv snimak urušavanja nadvožnjaka u Seulu! Žrtve smrskane olupinama (FOTO/VIDEO)
Foto: Tanjug/Kim In-chul/Yonhap via AP

Jeziv snimak urušavanja nadvožnjaka u Seulu! Žrtve smrskane olupinama (FOTO/VIDEO)

"Čuo se tresak, pa plač, zatreslo se sve!" Žena koja je bila u zgradi u koju se zakucao tramvaj progovorila za Alo! o nezgodi (FOTO/VIDEO)
Foto: Alo!

"Čuo se tresak, pa plač, zatreslo se sve!" Žena koja je bila u zgradi u koju se zakucao tramvaj progovorila za Alo! o nezgodi (FOTO/VIDEO)

Tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu! Ima povređenih (FOTO/VIDEO)
Alo!

Tramvaj iskočio iz šina na Dorćolu i udario u zgradu! Ima povređenih (FOTO/VIDEO)

"Čula sam jak udarac, prasak i jaukanje!" Nove informacije i slike teške nezgode na Dorćolu, tramvaj se zakucao u zgradu (FOTO)
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

"Čula sam jak udarac, prasak i jaukanje!" Nove informacije i slike teške nezgode na Dorćolu, tramvaj se zakucao u zgradu (FOTO)

Kreće proizvodnja robota u Srbiji! Predsednik Vučić iz Kine saopštio sjajne vesti  
Foto: Alo | Alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,54 100,84 101,14
CAD CAD 72,8 73,02 73,24
AUD AUD 71,99 72,21 72,43
GBP GBP 135,24 135,65 136,06
CHF CHF 128,04 128,43 128,81

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati