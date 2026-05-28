Vučić se u Šangaju sastao sa zvaničnikom Komunističke partije Kine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Šangaju sa članom 20. Političkog biroa Komunističke partije Kine i sekretarom Komiteta KPK grada Šangaja Čen Điningom.

Prethodno, Vučić je danas u Šangaju posetio Muzej posvećen Prvom kongresu KPK u Šangaju, a imao je i sastanke sa predstavnicima kompanije AVIC i ALIT. Vučić u zvaničnoj poseti Kini boravi od 24. do 28. maja na poziv predsednika Kine Si Đinpinga.

Obilazak Muzeja posvećenom Prvom kongresu KPK

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Muzej posvećen Prvom kongresu Komunističke partije Kine, koji je održan 1921. godine u Šangaju.

Prvi nacionalni kongres Komunističke partije Kine (KPK) održan je od 23. do 31. jula 1921. godine u Šangaju. Ovaj istorijski događaj označio je zvanično osnivanje partije koja je promenila tok kineske istorije.

Izenađenje u Kini: Vučić u muzeju naišao na fotografiju sebe pored drugih lidera

U Muzeju se nalazi i fotografija na kojoj je predsednik Vučić, a na kojoj se nalaze svetski lideri koji su učestvovali na forumu "Pojas i put".

Sastanci sa kineskim kompanijama

Tokom petog dana zvanične posete Kini, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Šangaju sa predstavncima kineskih kompanija kako bi pregovarao o novim investicijama za Srbiju.

Vučić se sastao sa predstavnicima kompanije AVIC i ALIT, a sastanku su prisustvovali i ministar finansija Siniša Mali i ministar odbrane Bratislav Gašić.

AVIC je jedno od najvećih kineskih državnih odbrambenih preduzeća, a njegov poslovni obim obuhvata vazduhoplovno naoružanje i opremu, vojno-transportne avione, helikoptere, vazdušne sisteme, opštu avijaciju i druge industrije.

ALIT je videće drzavno preduzeće koje je ovlastila kineska vlada za uvoz i izvoz sistema naoružanja vezanih za vazduhoplovstvo i služi kao most u saradnji u vazduhoplovnoj industriji između Kine i ostatka sveta.

Dolazak investicija od 953 miliona evra u Srbiju

Podsetimo, predsednik Vučić je juče potpisao ugovore sa čak 14 kompanija a što znači dolazak investicija od 953 miliona evra u Srbiju.

Vučić izjavio je juče da je zadovoljan posetom Kini i istakao da je postignuta politička saglasnost po svim važnim pitanjima, kao i da je broj kompanija sa kojima će se sastati veći od očekivanog.

"Postigli smo, ne samo najvišu političku saglasnost po važnim pitanjima, od podrške jednih drugima u skladu sa Povelјom Ujedinjenih nacija po pitanju teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i suvereniteta naših zemalja već ćemo se videti sa više kompanija. Pošli smo sa ciljem da se vidimo sa nekoliko kompanija, pa zatim da to bude 14, pa zatim da bude 18, mi ćemo samo sutra u Šangaju imati 10 kompanija umesto četiri. I to su velike stvari za našu zemlju", rekao je Vučić za RTS.

Vučić je istakao i da dobijanje Ordena prijateljstva od Narodne Republike Kine nije nagrada samo njemu, dodajući da je to nagrada pre svega narodu Srbije.

"Ono što je nama dalo, rekao bih, posebnu snagu ovde, to je kada se pojavite sa predsednikom Sijem i kada predsednik Si onako govori o vama i kada vam dodeli taj orden, onda vam se vrata širom otvaraju", rekao je Vučić.

Vučić je kazao i da su danas potpisani ugovori sa kineskim kompanijama o novim ulaganjima u vrednosti od 953 miliona evra, ocenjujući da je to samo početak i da očekuje mnogo više u budućnosti.

Srbija tri dana prva vest u svim kineskim medijima

"Tri dana smo prva vest u svim kineskim medijima, ne mi - Srbija. Srbija je prva i najvažnija vest u zemlji od milijardu i po stanovnika, u zemlji koja ekonomski najbrže raste. Ja mislim da smo postigli ogroman uspeh, beskrajno sam srećan", rekao je Vučić.

Dodao je da je Orden prijateljstva posvetio građanima Srbije.