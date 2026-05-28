Jasnu poruku blokaderima da krenu u akciju poslala je hrvatska političarka i bivša ministarska spoljnjih poslova Hrvatske, Vesna Pusić, preko blokaderskog medija "Vreme".

- Srbija je spremna za političke promene - poručila je hrvatska političarka za blokaderski "megafon".

Sudeći po dobro poznatim nasilnim metodama kojima blokaderi žele da se dočepaju vlasti u Srbiji, kako deluje, ovo nije običan poziv za "političke promene", već poziv na rušenje i otimanje vlasti na ulici.

Boli ih uspeh Srbije!

Podsetimo, Blokaderi i njihova antisrpska podrška iz Hrvatske pokazali su koliko ih boli kolosalni uspeh Srbije!

Naime, hrvatska antisrpska glasila pridružila su blokaderskim "megafonima" u svom pokušaju da opljuju kolosalni uspeh Srbije za koji se izborio upravo predsednik Aleksandar Vučić.

- "Noćna mora postala je stvarnost" - naslov je teksta koji je preuzelo hrvatsko glasilo od beogradskog blokaderskog medija.

Ranije su mediji koji danonoćno šire blokadersku propagandu u Srbiji, stavili svima do znanja ko je udarna pesnica autošovinizma u Srbiji.

I dok bi u svakoj drugoj zemlji roboti koji igraju tradicionalno kolo bili predstavljeno kao fascinantan spoj tehnologije i kulture, kod blokaderskih "megafona" to se predstavlja kao „noćna mora”, jer je srpsko! Da su roboti zaigrali neko hrvatsko kolo, u blokaderskim medijima naslovi bi bili: „Spoj tradicije i budućnosti”, „Predivna fuzija kulture i tehnologije”, „Kako slatko i dražesno!”. Ali kada je nešto moderno, a srpsko — onda kreće podsmeh, gađenje i teatralno zgražavanje.

U tom trenutku, dok su u Kini roboti igraju „Moravac” tokom posete predsednika Aleksandra Vučića o kojoj vodeći kineski mediji u najpozitivnijem svetlu izveštavaju Dok su u Kini roboti igrali „Moravac”, blokaderi jednostavno ne mogu da sakriju svoju mržnju i zavist.

- Gledate snimak i mislite — ovako izgleda noćna mora. Ako bi noćna mora mogla da se manifestuje u stvarnosti izgledala bi kao ovaj ‘spektakl’. Spoj tradicionalnog i modernog, sudar folklora i postmoderne. Niste sigurni da li je visoka temperatura ili san koji se ružno poigrava sa vašim umom. I to smo doživeli — roboti igraju ‘Moravac’ - piše blokaderska Nova S.

Vučić stvorio posao veka za Srbiju!

Sa druge strane, o čemu je Alo! ranije pisao, najuticajniji kineski medij bruji da je Vučić napravio posao veka za Srbiju!

Cajsin (Caixin) jedan od najuticajnijih ekonomskih i poslovnih medija u Kini, često poređen sa kombinacijom Blmberga i Fajnenšel tajms za kinesko tržište, dobro poznat su po ozbiljnim analizama iz ekonomije, investicija, geopolitike i kineskih kompanija objavio je članak o "Kinesko-srpskom zaokretu ka visokim tehnologijama - od mostova do robota"

Pravi značaj Vučićeve posete ne leži u samim brojkama, već u prirodi tih poslova - ističe se u članku i dodaje da se radikalno menja odnos partnerstva Kine i Srbije.

Napominje se da ukoliko projekat uspe, Srbija bi mogla da postane ključni evropski centar za industriju humanoidne robotike, sa primenom od kućne asistencije i pomoći osobama sa invaliditetom do granične bezbednosti, ističe se u članku.

