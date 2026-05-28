U trenutku upada životinje, ljudi su u strahu pokušavali da se sklone gde god su mogli, bežeći iza stolica, pultova i nameštaja kako bi izbegli povrede.

Incident se dogodio uoči velikog muslimanskog praznika Kurban-bajrama, perioda kada se širom Turske tradicionalno obavlja priprema životinja za verske obrede, što u pojedinim slučajevima dovodi i do ovakvih nekontrolisanih situacija u urbanim sredinama.

Panika, lom i haos u nekoliko sekundi

Svedoci opisuju da je sve trajalo veoma brzo, ali da je prizor bio izuzetno uznemirujući. Podivljala životinja je razbila stakleni izlog i bukvalno se našla u sred berbernice, gde su se prisutni u trenutku zatekli u potpunom šoku.

Ljudi su, prema navodima, pokušavali da se sklone i pronađu zaklon iza stolica i opreme u salonu, dok je bik lutao prostorom i pravio ozbiljnu materijalnu štetu. U kratkom vremenskom periodu lokal je gotovo devastiran.

Brza reakcija službi i potera kroz grad

Nakon dojave, turske lokalne službe su odmah reagovale i pokrenule akciju hvatanja životinje. Usledila je potera kroz gradske ulice, tokom koje su korišćena specijalna sredstva kako bi se bik savladao i bezbedno uhvatio.

Prema informacijama iz lokalnih medija, operacija je trajala određeno vreme, ali je na kraju uspešno završena.

Snimci izazvali buru reakcija

Snimci incidenta ubrzo su se proširili društvenim mrežama, gde su izazvali šok, nevericu i brojne komentare korisnika. Mnogi su bili iznenađeni razmerama haosa koji je jedna životinja mogla da izazove u urbanom prostoru.

Lakše povrede i veliki stres

Zvanične informacije potvrđuju da, na sreću, nije bilo teže povređenih osoba. Nekoliko ljudi zadobilo je lakše posekotine od razbijenog stakla, dok je većina prisutnih pretrpela jak stres i šok zbog iznenadnog upada bika u lokal.

Iako je situacija stavljena pod kontrolu, događaj je ostavio snažan utisak na sve koji su se zatekli na licu mesta i postao još jedan u nizu viralnih snimaka iz urbanih nesvakidašnjih incidenata.