U petak uveče oko 23 sata dogodila se teška saobraćajna nesreća u Bogatiću, gde su život izgubila dvojica devetnaestogodišnjaka - Lazer E. iz Klenja i Danijel P. iz Petlovače. U sudaru su povređene još dve osobe koje su s teškim povredama prevezene u šabačku bolnicu.

Prema rečima meštana koji žive u blizini mesta tragedije, snažan prasak uznemirio je čitavo naselje. Nekoliko minuta kasnije stigle su policijske patrole, ekipe Hitne pomoći i vatrogasci. Jedan automobil završio je u kanalu pored puta, dok je drugi bio potpuno uništen od siline udara.

Vatrogasci su, kako navode očevici, morali da seku smrskano vozilo kako bi izvukli nastradale mladiće. Delovi automobila bili su rasuti svuda po kolovozu, dok je policija satima obavljala uviđaj i obezbeđivala mesto nesreće.

Meštani s tugom govore o dvojici prijatelja i školskih drugova čiji su životi prerano ugašeni. Zasad nije poznato kako je došlo do nesreće, niti šta je bio uzrok sudara.

„E moja braćo, zlo nikada ne spava“, napisao je jedan od drugova poginulih tinejdžera.

- Sa neizmernom tugom opraštamo se od naših školskih drugova Lazara E. i Danijela P. Neka počivaju u miru, a njihove porodice i najbliži pronađu snagu u ovim najtežim trenucima. Molimo javnost i medije za razumevanje, dostojanstvo i poštovanje prema bolu porodica, prijatelja i svih koji tuguju.Razredni starešina Duško Vešić

i odeljenje IV-5 - navodi se u objavi Mačvanske srednje škole na Fejsbuku.

Nažalost, crni niz se nije zaustavio s ovom nesrećom, već je juče u ranim jutarnjim satima poginuo i mladić F. I. star 21 godinu. Tragična saobraćajna nesreća dogodila oko pet časova na Ibarskoj magistrali, na deonici između Ripnja i Rušnja u pravcu Beograda, kada je u sudaru teretnog i putničkog vozila poginuo dvadesetjednogodišnji mladić, dok je jedna osoba teško povređena.

Prema prvim informacijama, u udesu su učestvovali kombi „mercedes sprinter“, kojim je upravljao muškarac star 39 godina, i automobil marke „alfa romeo“ za čijim volanom je bio dvadesetdvogodišnji mladić M. N. Od siline sudara, suvozač iz automobila F. I. nastradao je na mestu nesreće.

Vozač „alfe“ zadobio je teške telesne povrede i vozilom Hitne pomoći hitno je prebačen u Urgentni centar. Treći mladić koji se nalazio u automobilu, nakon pregleda lekara, ostao je na mestu događaja, dok vozač teretnog vozila nije povređen.

Nakon nesreće saobraćaj na ovoj deonici Ibarske magistrale bio je potpuno obustavljen u oba smera, a policija je obavila uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Tačan uzrok sudara biće poznat nakon završetka istrage.

