Danijel P. i Lazar E., maturanti Mačvanske srednje škole, koji su noćas poginuli u jezivom udesu u Bogatiću biće sahranjeni sutra, objavljeno je na Fejsbuk stranici ove škole.

U objavi koju potpisuje kolektiv škole u Bogatiću se dalje navodi:

- Sa dubokom tugom i nevericom obaveštavamo javnost da su naši učenici tragično izgubili život u saobraćajnoj nesreći.

Ovaj nenadoknadiv gubitak potresao je sve učenike, zaposlene i roditelje naše škole. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće porodicama, prijateljima i svima koji su ih poznavali i voleli.

Pamtićemo ih po njihovoj mladosti, osmesima, drugarstvu i tragovima koje su ostavili u našoj školi. Njihov prerani odlazak ostavlja veliku prazninu među nama.

Duško Vešić, razredni starešina IV-5 odeljenja koje su pohađali napisao je:

- Sa neizmernom tugom i bolom primili smo vest o tragičnoj pogibiji naših školskih drugova Lazara E. i Danijela P.

Njihov odlazak ostavio je prazninu koju je nemoguće opisati rečima. Pamtićemo ih po drugarstvu, osmesima, zajedničkim trenucima i svemu što su bili za svoje odeljenje, školu i prijatelje. U ovim teškim trenucima naše misli i molitve su uz njihove porodice, kojima upućujemo najiskrenije saučešće.

Danijel P. i Lazar E. poginuli su nedelju dana pred kraj školovanja, jer se za maturante 29. maja završava nastava. Mladići su bili smer tehničar drumskog saobraćaja Mačvanske srednje škole.

Podsetimo, u stravičnom udesu noćas oko 23 sata u Bogatiću poginuli su mladići Lazar E. iz Klenja i Danijel P. iz Petlovače, obojica stari 19 godina, a dve osobe su sa teškim telesnim povredama hospitalizovane u šabačkoj bolnici.

- U tom trenutku sam bio u kući. Čuo se strahovit udarac, a nije prošlo ni deset minuta na lice mesta je stiglo nekoliko policijkih patrola, dva saniteta i vatrogasci. Jedan automobil je završio u kanalu, a drugi u kojem su bili nastradali mladići je potpuno smrskan pa su ga vatrogasci sekli da bi izvukli tela - ispričao je očevidac nesreće.

Prizor posle nezgode ledi krv u venama. Od siline udarca delovi automobila razleteli su se po putu, a tela mladića dugo su bila pored puta dok je trajao uviđaj.

- Velika tuga, u trenu su se ugasila dva mlada života. Bili su školski drugovi, verovatno su krenuli u provod, a zajedno su otišli u smrt - komentarišu komšije.

