OVAN

POSAO: Fokusirani ste na novi posao, koji za sada izgleda više kao hobi koji želite da unovčite. Malo njih veruje u ovu mogućnost uspeha, ali najvažnije veruju u vas! Osećate se lepo u svom domu i porodici. Počnite da se pripremate za privatni posao koji bi mogao potrajati.

LJUBAV: Ponekad vam se čini da ste trinaesta svinja u kosmičkoj distribuciji ljubavi, ali sada ćete se uveriti da to nije istina. Otklonićete sve prekinute veze, posebno sa prijateljima i uživajte u druženju. Podrška porodice i partnera presudna je na današnji dan. Uostalom, dok vam čuvaju leđa, šta može da pođe po zlu?

ZDRAVLJE: Zaista vam je potreban odmor u prirodi i bezbrižno bekstvo od svih problema. Jedini problem je što ne možete biti na odmoru zauvek i ne raditi ništa.

BIK

POSAO: Naučite da se ohladite i pronađite način da se rešite besa i stresa. Ovo posebno važi za one koji su često za volanom. Sa prijateljima možete ući u nepotrebnu diskusiju, ali i stvarati probleme. Naučite da se kontrolišete!

LJUBAV: Skloni ste da komplikujete ili kako to već zovete - temeljitost, u najjednostavnijim situacijama. Na poslednjem ste koraku koji vodi ka novoj ljubavi, ali upleteni ste u nepotrebne analize i polako gubite ravnotežu. Odustanite od besmislenih pitanja i vodite jedan razgovor koji sve rešava.

ZDRAVLJE: Predlog za vas je plivanje, kao i uzimanje dodataka pre svakog obroka po potrebi. Imate prehladu ili virusnu infekciju - potrebno je proveriti imunitet koji postaje sve slabiji. Veoma ste tvrdoglavi po pitanju zdravlja.



BLIZANCI

POSAO: Pokrenite što više novih projekata i preuzmite nove odgovornosti koje će biti finansijski isplative. Sastanci koji slede možda neće ispuniti vaša očekivanja, ali za to ne krivite sebe ili druge.

LJUBAV: Vaša vedra i bezbrižna priroda ponekad krije mračnu tajnu. Duboko u duši čujete sebičnog Blizanca kojeg ne zanimaju tuđi problemi i koji se lepo smeši a da uopšte nije saslušao sagovornika. Porodici i prijateljima će zaista biti potrebna vaša pomoć, čak i ako samo vaše uho. Slušajte njihove probleme.

ZDRAVLJE: Ako patite od alergija, i dalje ćete se boriti s tim. Obavezno koristite terapiju i nemojte ništa raditi sami. Razgovarajte sa svojim lekarom o ublažavanju tegoba kako biste sebi olakšali situaciju.

RAK

POSAO: Dobićete moralno zadovoljstvo od osobe koja je vaš autoritet i to će vam biti dodatni motiv da budete još uspešniji i bolji. Prihvatite izazove koji su vam nepoznati, jer ćete naučiti neke nove stvari koje će vam kasnije koristiti u poslu i životu uopšte.

LJUBAV: Kad se radni dan završi, otkrijete sasvim drugog Raka. Slomi vaše strasti sa kojima ne znate šta biste. Iako osećate veoma snažnu privlačnost, ne znate kako da to objasnite i uklopite u svoj život.

ZDRAVLJE: Dan će proći u balansiranju između dve krajnosti. Sati prekomernog rada izmjenjivaće se sa satima sna i nezainteresovanosti za ostatak svijeta. Ako malo razmislite, to nije život.

LAV

POSAO: Postići ćete bolje rezultate kao deo tima nego kao samostalni igrač, ali problem je što verujete sebi i onome što najviše radite. Morate se malo opustiti i pustiti deo posla koji imate. Biće bolje za sve.

LJUBAV: Uživate u ljubavi sve dok niste. Možda je stvar u vašoj zrelosti. Uživaćete u obnovljenim strastima i produbiti vezu. Slobodni lavovi će izaći, ne nužno sa istom osobom.

ZDRAVLJE: Budući da je ovo za Lavove vrlo naporan dan, morate se čuvati nervoze i izliva besa, jer vam to može doneti nervozu koja vam je svojstvena. Čuvajte se pada imuniteta, jer je normalno da to očekujete u svom stanju. Posetite otorinolaringologa.

DEVICA

POSAO: Bićete izuzetno kreativni i imaćete zanimljive ideje kako neke stvari ubrzati i učiniti bolje. To će vam omogućiti da nadmašite konkurenciju i povećate obim svog poslovanja. Stoga, finansijska dobit neće izostati.

LJUBAV: Tvrdoglavo ste zaljubljeni u svoju sliku nedostižne ledene kraljice. Zbog toga će vas probuđeni senzibilitet i potreba za netrpeljivošću naći potpuno nespremne. Prepustite se novim osećanjima i ne brinite - oni vas ne čine slabijima, čine vas poželjnijima. Čim se rešite predrasuda, otvoriće vam se novi svetovi ljubavi i senzualnosti.

ZDRAVLJE: Najjači ste kad vam je najpotrebnije. Bilo bi poželjno izvršiti detaljnu kontrolu i pregled, proveriti stanje organizma. Možda imate problema sa zubima. Posetite zubara, nemojte odlagati intervenciju kojoj biste trebali pristupiti što je pre moguće.

VAGA

POSAO: Vaše ideje i predlozi naići će na odobravanje ljudi koji su na rukovodećim mestima i od čijih odluka zavisi dalji razvoj vaših poslovnih planova i projekata. Naići ćete na poteškoće i kašnjenja u radu koji je u završnoj fazi, pa ćete biti prinuđeni da pomerate rokove.

LJUBAV: Kada vam nešto dugo smeta, u ovom slučaju ljubav, tražićete utehu tamo gde vam je sve nedostupno - u ovom slučaju radite. Međutim, ovo neće rešiti goruće probleme koji vas očekuju kod kuće. Moraćete temeljito da preispitate svoja i partnerova osećanja.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa kožom i glavobolje. Na kraju dana moguća je jača upala grla, kao rezultat nepažnje. Morate prevazići osećaj straha od budućnosti. Putevi su psihološke krize, znaju kako da uđu u dušu i stvore probleme. Obratite pažnju na boravak van kuće, jer vam ovaj dan može doneti povrede u obliku uganuća, padova.

ŠKORPIJA

POSAO: Imat ćete dobar osjećaj za finansijske poteze, tako da se možete slobodno oslanjati na intuiciju pri donošenju važnih finansijskih odluka. Čak se i ulazak u finansijski rizik isplati. Međutim, rutinske stvari su se promenile i vi ih doživljavate kao problem. Imate pad volje i vidite stvari gore nego što jesu.

LJUBAV: Može doći do kulminacije emocionalnih sukoba sa naglaskom na nedostatku razumevanja i tolerancije. Pokušajte da se pomirite sa sobom i svima ostalima, postignite harmoniju, oproštaj i razmenu toplih reči i dela. Morate smisliti kako preživeti ovaj turbulentni dan pun neočekivanih preokreta.

ZDRAVLJE: Težak teret na vašim ramenima nisu samo suvišni kilogrami. Mnogo je neugodnih pozicija, klimavih kompromisa i nerešenih situacija koje nosite sa sobom. Osetićete kako vam gomila dosadnih gluposti odlazi s vrata i otvara prostor za nove planove. Posvetite se sebi i u tišini odlučite šta ćete raditi.

STRELAC

POSAO: Imaćete zanimljiv sastanak sa osobom koja vam je ponudila posao ili partnerstvo. Pod uticajem drugih ste to ignorisali, ali sada vidite grešku i zabludu onih koji o vama misle dobro i pokušavaju da uspostave prekinute veze.

LJUBAV: Dan je obračuna. Sve dobro i zlo koje ste podelili sa drugima biće poravnati na završnom računu. Neke dugujete, a neke vama duguju. Ni okruženje ni šarm neće vas izvući iz ove računice, već sama istina. Možda se naljutite ili to prihvatite kao dragocenu životnu lekciju. Međutim, ne bojte se samoće.

ZDRAVLJE: Stres na poslu donosi iscrpljenost. Opusti se, jer to zaslužuješ! Jačajte svoje telo, imunitet pada! Bavite se više sportom i fizičkim aktivnostima.

JARAC

POSAO: Ne pravite iste greške i ne govorite drugima o svojim namerama. Uverenje u sebe nije vaša jača strana i treba vam neko da vas malo prodrma. Zbog toga se ponašate tromo i neodlučno, i bilo bi mnogo bolje da ste bili malo brzi i da ste slušali svoju intuiciju.

LJUBAV: Vaša zatvorenost i nepoverenje u životnu sredinu pokazaće se dragocenim saveznicima u ovom nepredvidivom danu. Da biste preživeli snažna previranja, u svakom trenutku ćete morati tačno da znate ko ste i šta želite. Tek tada ćete uspeti. Verujte svom srcu, ali mnogo više verujte svojoj intuiciji.

ZDRAVLJE: Osetićete bolove u stomaku, posebno urološke probleme. To je zbog vaših nelečenih infekcija. Dodatak vitamina C je za vas obavezan zbog blagog pada imuniteta.

VODOLIJA

POSAO: Pred vama je dan koji obično nikome ne prija, a koji se bavi nekim nedovršenim stvarima iz prošlosti. Razlog je taj što ne verujete u neke pozitivne ishode procesa i obaveza od kojih ste okrenuli glavu. Uz dobru strategiju, trebalo bi da poboljšate i zaradu od posla kojim se bavite.

LJUBAV: Steći ćete neverovatan nivo samokontrole. Kada želite da se odmorite, čeka vas partner koji kao da traži vaše nedostatke. Krenite u potragu za unutrašnjom srećom. Ne znamo kuda će vas odvesti pretraga, ali sigurno ne započinje sa radom.

ZDRAVLJE: Nervoza vas prati kao stalnog pratioca. Vaše emocionalno zdravlje je došlo do izražaja. Dugo ste bili nezadovoljni svojim životom i svim događajima u njemu. Dostigli ste tačku ključanja i mislite da ne možete dalje.

RIBE

POSAO: Na vama je da date sve od sebe i iskoristite svoju urođenu tendenciju da zaradite novac. Uz malo volje i istrajnosti, ovo može biti vaš prvi korak na putu ka obilju i prosperitetu. Ali da bi se to dogodilo, bilo bi dobro da malo poradite na sebi i u svoj pogled na svet unesete više optimizma i pozitivnih emocija.

LJUBAV: Vreme koje ste izdvojili za svoje najmilije sada se meri u minutima, a kada ga konačno pronađete, samo zacviljete i zajaučete. Harmonija se polako vraća u vaš život, ali ne shvatajte to olako.

ZDRAVLJE: Osetljivi ste i skloni ekcemu. Najvažnije je ići na vreme kod lekara. Ako ste vozač, noćna vožnja se ne preporučuje, jer će vaše oči biti veoma osetljive ove nedelje.