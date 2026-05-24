Prava filmska scena odigrala se u petak u Crnoj Gori, kada je muškarac (42) iz Kotora, nakon brutalne pljačke u hotelskom apartmanu u naselju Kavač, pokušao na nesvakidašnji način da zaustavi osumnjičene koji su mu, prema navodima istrage, oteli čak 100.000 evra nakon sastanka u hotelskoj sobi.

Kako navode crnogorski mediji, Kotoranin je prethodno bio u kontaktu s državljaninom Velike Britanije Lojdom Aleksanderom Tomasom, s kojim je navodno dogovorio kupovinu dva bitkoina za 100.000 evra. Sastanak je organizovan u jednom hotelu u Kavaču, gde je muškarac u petak oko 14 časova stigao u pratnji prijatelja, iz predostrožnosti.

Međutim, umesto dogovorene trgovine kriptovalutama, u sobi su ih sačekala još trojica muškaraca, državljana Sjedinjenih Američkih Država - Di Andre Džermejn Fluelen, Mikenzi Daglas Tilmon i Mejer Klej Brajan. Kako se sumnja, grupa je silom otela novac od Kotoranina, nakon čega su njega i njegovog prijatelja zaključali u sobu i pokušali da pobegnu.

Usledila je dramatična potera. Kotoranin je, prema svedočenjima zaposlenih, skočio s terase hotela pravo u bazen, potom istrčao na ulicu i sustigao vozilo kojim su osumnjičeni pokušavali da se udalje. U jednom trenutku bacio se na haubu automobila, a kada je vozilo usporilo, uspeo je čak i da uđe unutra i povuče ručnu kočnicu. Ipak, osumnjičeni su ga tada fizički napali, pretukli i nastavili bekstvo ka Budvi.

- Osumnjičeni su potom u Budvi ostavili vozilo koje je korišćeno prilikom izvršenja krivičnog dela i dalje nastavili kretanje taksi vozilima, nakon čega su policijski službenici, preduzimajući hitne i koordinisane operativne aktivnosti na terenu, u kratkom roku identifikovali pravac njihovog kretanja i locirali osumnjičena lica. Efikasnom i brzom reakcijom službenika Odeljenja bezbednosti Ulcinj, osumnjičeni su zaustavljeni u centru grada tokom pokušaja bekstva, stavljeni pod kontrolu policije i kasnije sprovedeni Odeljenju bezbednosti Kotor na dalju nadležnost - naveli su iz policijske uprave za crnogorske medije.

Sumnja se da su osumnjičeni pokušavali da napuste Crnu Goru s novcem.

Iz Uprave policije saopšteno je da je „u koordinisanoj i efikasnoj akciji policijskih službenika Regionalnog centra bezbednosti Jug sprečeno bekstvo osumnjičenih iz Crne Gore“.

Prilikom pretresa osumnjičenih pronađeno je i oduzeto 99.650 evra, 660 britanskih funti i 126 američkih dolara, osam poluga nalik zlatu, kao i određena količina novca za koju se sumnja da je falsifikovana. Policija je zaplenila i više predmeta pogodnih za izvršenje napada.

Četvorica osumnjičena su privedena, a juče su saslušana u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da su počinili krivično delo razbojnička krađa.

