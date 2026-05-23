Srbija još pamti slučaj od prošle godine, kada je muškarac poginuo prilikom pljačke. Dvojica muškaraca iz Trstenika krenula su u sramotni pohod 2025. godine koji se završio tragedijom.

Policija u tom gradu uhapsila je S. P. (49) zbog sumnje da je izvršio krivična dela teška krađa u pokušaju i izlaganje opasnosti. Prema navodima policije, sumnja se da je zajedno sa G. T. (60) pokušao da obije frižider ispred jedne lokalne prodavnice, nakon čega je došlo do tragičnog ishoda.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave u Kruševcu, S. P. je osumnjičen i da nije pružio pomoć G. T. nakon nesreće. Tokom pokušaja obijanja, frižider se, prema nezvaničnim informacijama, prevrnuo i pao na G. T., koji je tom prilikom zadobio teške povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

Hitna pomoć je brzo intervenisala, ali je lekarima preostalo samo da konstatuju smrt. S. P. je tada po nalogu tužioca zadržan do 48 sat, posle čega je priveden nadležnom tužilaštvu u Trsteniku.

