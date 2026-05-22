Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije lišili su slobode više osoba osumnjičenih za zloupotrebe u vezi sa organizacijom sportske manifestacije.

Uhapšeni su A.M. iz Bora, Lj.J. iz Bora i S.A. iz Bora, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, Ž.M. iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, I.J. iz Bora, M.N. iz Bora i D.A. iz sela Zlot, grad Zaječar, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Nišu.

Kako je navedeno, postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni A.M, Lj.J, S.A, I.J, M.N, i D.A. preduzeli radnje izvršenja krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, kao i da je osumnjičeni Ž.M. preduzeo radnju izvršenja zloupotreba položaja odgovornog lica, na taj način što su u toku 2021. godine, suprotno Statutu grada Bora, Pravilniku o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Boru i Zakonu o sportu doneli odluku da Savez sportova grada Bora, kao suorganizator učestvuje u organizaciji međunarodne sportske manifestacije i za tu namenu odredili visinu sredstava iz budžeta grada Bora u iznosu od 5.000.000 dinara.

Sumnja se da su oni sa Automobilskim sportskim klubom zaključili Ugovor o organizaciji međunarodnog sportskog takmičenja, na koji način su omogućili da Ž.M. pribavi sebi i drugim pravnim i fizičkim licima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 5.000.000 dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48h i oni će u zakonskom roku biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Nišu, Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, navedeno je u saopštenju.