Uprava policije apeluje na građane da budu oprezni zbog aktuelnih lažnih poruka koje se šire u ime Vlade Crne Gore, a koje za cilj imaju krađu ličnih i bankovnih podataka - saopštili su iz UP.

Objašnjavaju da su službenici Uprave policije - Sektora za borbu protiv kriminala, uočili novi talas internet prevara koje se realizuju putem SMS-a i drugih sistema za razmenu poruka.

- Građanima stižu poruke sa inostranih brojeva telefona u kojima se pošiljalac lažno predstavlja kao Vlada Crne Gore. U tekstu poruke se navodi da se radi o konačnom obaveštenju o poravnanju saobraćajnih kazni, te se pod pritiskom kratkog roka građanima preti izvršnim postupcima, zamrzavanjem bankovnih računa i plenidbom imovine ukoliko ne izvrše uplatu - navodi se.

Dodaju da se od građana - potencijalnih žrtvi zahteva da kliknu na maliciozni link koji je naveden u poruci ili da odgovore tekstom kako bi navodno videli detalje o prekršaju.

- Taj link vodi do lažne internet stranice koja vizuelno oponaša zvanične državne sajtove, a na kojoj se od korisnika traži unos brojeva platnih kartica i ličnih identifikacionih podataka. Uprava policije obaveštava građane da zvanične državne institucije Crne Gore nikada ne koriste inostrane brojeve mobilnih telefona za komunikaciju sa građanima, niti na ovaj način šalju obaveštenja o kaznama i sudskim postupcima. Takođe, zvanični državni sajtovi koriste isključivo državni domen .gov.me, a ne sumnjive inostrane domene koji se pojavljuju u ovim porukama. Pretnje hitnim blokadama računa u roku od nekoliko sati predstavljaju klasičnu manipulaciju kojom se žrtva primorava na brzopletu reakciju - poručuju iz UP.

Navode da se građanima savetuje da nikako ne otvaraju linkove navedene u ovakvim porukama, da ne odgovaraju na njih i da ne šalju nikakve kodove natrag.

- Ne unosite svoje lične podatke, broj lične karte, kao i podatke sa bankovnih kartica na sumnjivim sajtovima, a preporuka je da odmah blokirate broj sa kojeg je poruka stigla i da je obrišete sa uređaja. Uprava policije, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama i timovima za računarske prevare, preduzima intenzivne aktivnosti na identifikaciji i blokiranju spornih domena i rasvetljavanju ovog slučaja. Ukoliko je neko od građana već uneo podatke sa svoje bankovne kartice, potrebno je da hitno kontaktira svoju matičnu banku kako bi blokirao karticu i sprečio nastanak materijalne štete - saopštili su iz UP.

Alo/Pobjeda

