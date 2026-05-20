Vlasnik restorana "27" na Senjaku Nenad Lukić, koji je obuhvaćen istragom povodom ubistva Aleksandra Nešovića Baje, angažovao je jednog od najpoznatijih srpskih advokata Dragana Palibrka.

Kako se saznaje, advokat Dragan Palibrk preuzeo je odbranu Nenada Lukića, vlasnika restorana u kojem se, prema sumnjama istražitelja, 12. maja dogodio zločin koji je uzdrmao Srbiju.

Lukić se nalazi među desetoro uhapšenih u velikoj istrazi nestanka, odnosno ubistva Aleksandra Nešovića Baje, a Više javno tužilaštvo ga sumnjiči za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Prema navodima istrage, vlasnik restorana je, uprkos saznanjima o pucnjavi, navodno propustio da prijavi šta se dogodilo.

Advokat Palibrk važi za jednog od najpoznatijih i najiskusnijih advokata krivičara u Srbiji, sa višedecenijskim iskustvom u najtežim i medijski najeksponiranijim predmetima. U javnosti je poznat po angažmanima u predmetima koji su izazivali veliku pažnju, uključujući slučajeve organizovanog kriminala, ratnih zločina i visoke korupcije. U pravničkim krugovima slovi za advokata koji preuzima kompleksne i visokorizične predmete.

Alo/Republika

BONUS VIDEO