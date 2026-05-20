Političke tenzije u Crnoj Gori dodatno su pojačane nakon izjave frontmena grupe Perper Nikole Radunovića, koji je poručio da „građani koji nisu u stanju da sebe nazovu Crnogorcima verovatno zaslužuju da žive negde drugo“.

Izjava je izazvala burne reakcije dela opozicije, a posebno lidera DNP-a Milana Kneževića, koji je tokom sednice Skupštine poručio da se nacionalno ne oseća kao Crnogorac i pozvao Radunovića da njega i „185 hiljada ljudi“ koji su 2006. glasali za zajedničku državu „istera iz Crne Gore“.

Knežević je ocenio da „ništa nije izgubljeno“ i pozvao pristalice zajedničke države da „pripreme trobojke iz 2006“, tvrdeći da podrška sadašnjem konceptu nezavisne Crne Gore slabi.

U raspravu se uključio i poslanik DPS-a Oskar Huter, optuživši Kneževića da izvrće kontekst Radunovićevih izjava, nakon čega su usledile međusobne optužbe i dodatna eskalacija sukoba u parlamentu.

Tema identitetskih podela i dalje ostaje jedno od najosetljivijih političkih pitanja u Crnoj Gori, naročito uoči obeležavanja Dana nezavisnosti.

Bonus video: