Britanska radio stanica „Radio Karolina“ izazvala je pravi šok u javnosti nakon što je greškom objavila vest da je kralj Čarls III preminuo, zbog čega je direktor stanice morao hitno da se oglasi i javno izvini britanskom monarhu i slušaocima.

Vest o navodnoj smrti kralja pojavila se u programu radio stanice zbog, kako je objašnjeno, ozbiljne kompjuterske greške koja je aktivirala unapred pripremljeni protokol za slučaj smrti britanskog monarha.

Direktor „Radio Karoline“ Piter Mur rekao je da je došlo do nenamerne aktivacije procedure poznate kao „Smrt monarha“, koja postoji u britanskim medijima za slučaj smrti člana kraljevske porodice.

„Pogrešno je objavljeno da je Njegovo Veličanstvo Kralj preminuo. Izvinjavamo se Njegovom Veličanstvu kralju i našim slušaocima za sve neprijatnosti koje je ovo izazvalo“, naveo je Mur u objavi na društvenim mrežama, prenose RIA Novosti.

Kako je nastala greška koja je uzdrmala Britaniju

Prema objašnjenju direktora stanice, kompjuterski sistem je greškom aktivirao poseban protokol koji britanske radio i televizijske kuće imaju pripremljen za slučaj smrti monarha.

U skladu sa procedurom, „Radio Karolina“ je čak prekinuo redovan program, što je dodatno izazvalo paniku među slušaocima koji su poverovali da se zaista dogodila tragedija u kraljevskoj porodici.

„Radio Karolina je tada prekinuo emitovanje u skladu sa procedurom, što nam je omogućilo da primetimo grešku, vratimo prenos i izvinimo se uživo“, saopšteno je iz stanice.

Vest se velikom brzinom proširila društvenim mrežama, gde su mnogi korisnici počeli da dele informacije o navodnoj smrti kralja pre nego što je objavljeno zvanično demantovanje.

Zašto Britanija ima posebne protokole za smrt monarha

Britanski mediji imaju detaljno razrađene procedure za slučaj smrti vladajućeg monarha, kako bi sve televizije, radio stanice i državne institucije reagovale istovremeno i u skladu sa pravilima.

Nakon smrti kraljice Elizabete II 2022. godine, posebna pažnja javnosti usmerena je upravo na protokole i planove koji se aktiviraju u vanrednim situacijama vezanim za kraljevsku porodicu.

Zbog toga je greška „Radio Karoline“ izazvala dodatnu pažnju i zabrinutost javnosti, jer su mnogi poverovali da je reč o stvarnom vanrednom saopštenju.

Kralj Čarls III se za sada nije oglašavao povodom incidenta, ali britanski mediji navode da je slučaj izazvao veliku neprijatnost za radio stanicu koja se našla pod pritiskom javnosti nakon lažne objave.