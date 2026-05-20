Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo Osnovnom sudu optužni predlog protiv M. J. (25) iz Banatskog Karlovca zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje i odlaganje i skladištenje opasnih materija.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 29. januara 2025. godine, na placu u Banatskom Karlovcu, bez odobrenja nadležnog organa skladištio veću količinu opasnog otpada, i to otpadne akumulatore, klima uređaje i zauljene motore, iako je bio svestan da za navedeni opasni otpad ne poseduje zakonom propisanu dozvolu nadležnog organa.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom M. J. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od pet meseci, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo i novčanu kaznu u iznosu od 30.000 dinara.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu posebno ukazuje da se delatnosti koje podrazumevaju rukovođenje i skladištenje opasnog otpada mogu obavljati isključivo na osnovu prethodno pribavljenih zakonom propisanih dozvola, imajući u vidu da su u suprotnom takva postupanja direktno usmerena protiv životne sredine i javnog zdravlja, te da će svako postupanje suprotno ovim obavezama biti krivično procesuirano bez izuzetka što za posledicu ima kumulativno izricanje kazne zatvora i novčane kazne.

(Dnevnik)