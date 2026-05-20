U četvrtak je Hrvatska pošta upozorila na slučajeve lažnih poštara na širem području Zagreba koji građanima dostavljaju pakete koje nisu naručili i zahtevaju plaćanje prilikom isporuke.

Nepoznate osobe se lažno predstavljaju kao poštari i dolaze na adrese korisnika sa paketima za koje traže novac prilikom isporuke, saopštila je Hrvatska pošta.

Građanima koji očekuju pakete sa plaćanjem prilikom isporuke savetuje se dodatni oprez i provera podataka o isporuci kako bi se zaštitili od eventualne prevare.

Navodi se da su "poštari Hrvatske pošte prepoznatljivi po službenoj uniformi sa logom kompanije, da korisnici mogu platiti iznos gotovinom ili beskontaktno, a da se prijem paketa potvrđuje digitalnim potpisom na uređaju koji poštar nosi sa sobom".

Takođe se upozorava da se na pošiljkama prevaranata ne nalazi zvanična adresna etiketa Hrvatske pošte, već obrazac dostupan u poštama koji se inače koristi za predaju pošiljki, a ne kao adresna etiketa.

"Ključno je napomenuti da, ako korisnici ne očekuju isporuku, svakako treba da provere sa članovima svog domaćinstva da li očekuju pošiljku i od koga. Ako očekuju pošiljku, onda je potrebno proveriti da li iznos isporuke odgovara iznosu koji je veb trgovac na svojoj veb stranici naveo kao vrednost robe prilikom kupovine“, saopštila je Hrvatska pošta.

