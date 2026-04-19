U Srbiji ne postoji nikakva praksa slanja SMS poruka o kaznama za parkiranje, niti je ikada postojala procedura po kojoj građani dobijaju poruke sa linkom za plaćanje kazne, a naročito ne unosom podataka sa platne kartice. Sve poruke koje se poslednjih dana pojavljuju, a koje se predstavljaju kao obaveštenja o neplaćenim parking kaznama uz navođenje eUprave ili navodnih državnih organa, predstavljaju isključivo – prevaru!

Na to je javno upozorio i jedan korisnik društvene mreže Threads, koji je naveo da je, verujući SMS poruci koja mu je delovala zvanično, ostao bez 40.000 dinara sa računa. „OPREZ! Upravo sam obmanut i skinuto mi je 40.000 din sa kartice. Sve je odrađeno profi, u pitanju je kazna za parkiranje, sve ide preko e‑uprave navodno. Sve je tako logično dok ne stigne odliv. Pazite se“, napisao je on.

Prevara počinje SMS porukom koja je formulisana birokratskim tonom. U jednoj od poruka, poslatoj sa broja +63 998 246 6219, doslovno piše:



„Poštovani vlasniče vozila, sistem pokazuje da imate neplaćenu kaznu za parkiranje. Prema najnovijim propisima o bezbednosti saobraćaja, možete ostvariti popust od 50% ako platite u roku od 24 sata od prijema obaveštenja. Međutim, ako ne platite u navedenom roku, bićete obavezni da platite punu kaznu. Detalji o kazni i načini plaćanja. https://eupraval.top. Da biste videli detalje o kazni, odgovorite sa „1“ i ponovo otvorite SMS poruku ili kopirajte vezu u pregledač.“

U drugoj verziji poruke, koja takođe kruži među građanima i stiže sa broja +63 910 882 9084, pošiljalac se potpisuje kao „Uprava za upravljanje saobraćajem Republike Srbije – Vremenski ograničeni popust na kazne“, a zatim sledi gotovo identičan tekst o navodnoj kazni i hitnoj uplati u roku od 24 sata.

Važno je nedvosmisleno naglasiti: u Srbiji se ovakve poruke ne šalju i nikada se nisu slale. Parking kazne, kao i drugi saobraćajni prekršaji, ne saopštavaju se SMS porukama sa linkovima. Građani u realnom sistemu mogu dobiti obaveštenje isključivo na jedan od nekoliko načina – putem fizičke pošte, kroz prekršajni nalog ili rešenje, ili kroz lično elektronsko sanduče na portalu eUprava, ako su na njemu registrovani. Čak i tada, eUprava ne šalje linkove za direktno plaćanje kroz SMS, već samo obaveštenje da je dokument dostupan u sistemu.

Poruke koje kruže nemaju nijedan element zakonitog obaveštenja. U njima nema imena i prezimena građanina, nema registarske oznake vozila, nema mesta i vremena prekršaja, nema broja predmeta, niti naziva stvarnog organa koji je kaznu izrekao. Umesto toga koristi se neodređena formulacija „sistem pokazuje“, što u pravnom i administrativnom smislu ne znači apsolutno ništa. Takođe, ne postoji praksa da se građani pozivaju da odgovore sa „1“ kako bi dobili detalje, niti se u zvaničnoj komunikaciji koristi izraz „SMS poruka“, koji nema nikakvo značenje u državnoj upravi.

Poseban i vrlo jasan alarm jeste izvor poruke. SMS stiže sa međunarodnih brojeva sa pozivnim brojem +63, koji pripada Filipinima. Nijedna institucija Republike Srbije ne šalje obaveštenja o kaznama sa stranih brojeva. Državni organi koriste domaće brojeve ili jasno označene pošiljaoce, a ne anonimne međunarodne kontakte.

Klikom na link iz poruke korisnik se preusmerava na sajt eupraval.top, koji pokušava da izgleda kao eUprava. Međutim, taj sajt nema nikakve veze sa državom. Zvanična eUprava postoji isključivo na adresi euprava.gov.rs i nijedan državni servis ne koristi domene poput „.top“, niti bilo koji domen koji ne završava na „.gov.rs“. Dodavanje jednog slova u nazivu sajta je klasična tehnika prevare, osmišljena da zbuni građane.

Na tom lažnom sajtu pojavljuje se takozvani „Sigurni prolaz za plaćanje“, gde se od građana traži da unesu ime vlasnika kartice, broj kartice, datum isteka i CVV kod, a zatim i jednokratni OTP kod koji im stiže iz banke. Upravo tim unosom prevaranti dobijaju odobrenje za transakciju i skidaju novac sa računa.

Zaključak je jasan i nedvosmislen: poruke o parking kaznama koje stižu SMS‑om sa linkom za plaćanje u Srbiji ne postoje i uvek predstavljaju prevaru. Svaki SMS koji sadrži hitan rok, pretnju punom kaznom i poziv da se klikne na link za uplatu treba ignorisati. U slučaju da je novac već skinut, neophodno je odmah blokirati karticu, obavestiti banku i prijaviti slučaj policiji.

