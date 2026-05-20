Frontmen grupe Perper Nikola Radunović ponovo se našao u centru pažnje nakon burnih reakcija koje je izazvala njegova izjava o identitetu i odnosu prema državnim simbolima Crne Gore.

Radunović je prethodno izjavio da bi ljudi koji ne mogu sebe da nazovu Crnogorcima „možda bili srećniji negde drugo“, što je izazvalo oštre reakcije dela javnosti i političkih predstavnika. Nakon toga usledilo je dodatno pojašnjenje njegove poruke.

On tvrdi da njegova izjava nije bila usmerena protiv bilo kog naroda, već da je govorio o građanskom konceptu države, navodeći da pod pojmom „Crnogorac“ vidi sve građane države bez obzira na naciju ili veru.

„Ako ne poštujete zastavu i simbole države u kojoj živite, možda biste bili srećniji negde drugo“, poručio je Radunović u novom obraćanju, što je izazvalo novi talas komentara na društvenim mrežama i političkoj sceni.

Lider DNP-a Milan Knežević ranije je oštro reagovao na ove stavove, poručivši da se nacionalno ne oseća kao Crnogorac i optuživši deo javne scene za pokušaj targetiranja građana koji drugačije doživljavaju identitet države.

Tema identitetskih podela ponovo je otvorila stare političke i društvene sukobe u Crnoj Gori, posebno uoči obeležavanja godišnjice referenduma o nezavisnosti.

Bonus video: