Na društvenim mrežama ponovo se deli ilustracija iz francuske štampe iz 1913. godine, koja prikazuje pobedu Crne Gore nad Osmanskim carstvom tokom Balkanskih ratova.

Na crtežu se vidi zarobljeni turski komandant, narod koji sa trobojkama dočekuje pobedničku vojsku, kao i prisustvo mitropolita, što svedoči o snažnoj povezanosti tadašnje države, naroda i crkve.

Ispod ilustracije nalazi se natpis na francuskom jeziku: „Le grand triomphe du tout petit Monténégro“, što u prevodu znači: „Veliki trijumf sasvim male Crne Gore“.

Istoričari podsećaju da je Crna Gora u Prvom balkanskom ratu bila deo Balkanskog saveza, zajedno sa Srbijom, Bugarskom i Grčkom, u borbi protiv Osmanlija na Balkanu.

Posebno mesto u kolektivnom pamćenju zauzimaju oslobađanje Skadra, borbe kod Mojkovca, kao i masovno učešće stanovništva u ratnim operacijama tog vremena.

Ilustracija se danas tumači kao svedočanstvo načina na koji je tadašnja evropska javnost posmatrala malu balkansku kraljevinu koja je ostvarila značajne vojne uspehe protiv mnogo većeg protivnika.

