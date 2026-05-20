Biznismenu Acu Đukanoviću ukinuta je mera zabrane napuštanja stana, odlučio je Osnovni sud u Nikšiću u postupku kontrole mera nadzora.

Rešenjem sudije za istragu Save Mušikića od 20. maja ukinuta ukinuta mu je mera nadzora zabrane napuštanja stana u nikšićkom naselju Rastoci, dok mu je produžena mera privremenog oduzimanja pasoša.

Takođe, istim rešenjem, njemu je izrečena mera nadzora obaveza javljanja policiji.

Protiv Đukanovića se vodi krivični postupak zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.