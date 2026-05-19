I dok su svi očekivali muziku, veselje i slavlje, pažnju je ukrao govor mladinog oca koji je dirnuo hiljade ljudi.

Video je objavila mlada Snežana na svom TikTok profilu, uz opis:

„Kad otac priča iz srca svi ćute“

Snimak se ubrzo proširio internetom, a mnogi priznaju da nisu uspeli da zadrže suze.

Rečenice koje su pogodile ljude pravo u srce

Otac se tokom svadbenog veselja obratio i porodici mladoženje i svojoj ćerki.

Njegove reči izazvale su muk u sali:

Budi ponosna gde si otišla i od koga si došla.

Zatim je nastavio:

Ti, ćerko, sada imaš još jednu porodicu. Ti si srećna žena i bogata kada je porodica u pitanju, sa obe strane. Voleće te kao što te mi volimo.

Region ne prestaje da deli snimak

Posebno su upravo završne reči izazvale ogromne emocije među ljudima na mrežama.

Komentari su se samo nizali:

„Rasplakao me čovek“

„Ovako govori pravi otac“

„Nisam izdržao do kraja“

„Cela sala ćuti, samo se čuju suze“

Mnogi su napisali da su video pogledali više puta i da ih svaki put podjednako pogodi.

"Jednostavno, a moćno"

Korisnici društvenih mreža posebno ističu da govor nije bio dug niti previše patetičan, ali da je upravo zbog iskrenosti ostavio snažan utisak.

Za mnoge je ovo postao jedan od najemotivnijih svadbenih trenutaka koji su videli poslednjih godina.