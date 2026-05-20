Sahrana Vesne Pecirep i Luce Rajić, koje su ubijene pre dva dana u mestu Jehovac kod Kiseljaka biće sutra na groblju Podmrakovi u 16 sati.



Podsećamo, njih dve su žrtve femicida koji je počinio Miro Pecirep. On je usmrtio suprugu i taštu, a onda i sebi presudio.



Luca je preminula na licu mesta, a Vesna nekoliko sati kasnije na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Kada je policija opkolila Miru Pecirepa, on je počinio suicid pucajući iz pištolja sebi u glavu, a nakon nekoliko sati je podlegao povredama.