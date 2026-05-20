Protiv muškarca čiji su inicijali M. R. predložen je pritvor zbog sumnje da je na području Pala, nakon kraće rasprave, suprugu više puta udario pesnicom u glavu, te uputio pretnje da će ubiti nju i članove njene porodice.
Predlog za određivanje pritvora danas je Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podnelo Osnovnom sudu Sokolac.
Napad se dogodio u ponedeljak, 18. maja, u porodičnoj kući, u prisustvu maloletnog deteta, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva.
Ovom prilikom žena je zadobila povrede glave i potkolenice.
Pritvor je predložen zbog sumnje da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo ili počiniti drugo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili stroža.
Alo/RTRS
