Protiv muškarca čiji su inicijali M. R. predložen je pritvor zbog sumnje da je na području Pala, nakon kraće rasprave, suprugu više puta udario pesnicom u glavu, te uputio pretnje da će ubiti nju i članove njene porodice.

Predlog za određivanje pritvora danas je Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podnelo Osnovnom sudu Sokolac.

Napad se dogodio u ponedeljak, 18. maja, u porodičnoj kući, u prisustvu maloletnog deteta, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva.

Ovom prilikom žena je zadobila povrede glave i potkolenice.

Pritvor je predložen zbog sumnje da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo ili počiniti drugo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili stroža.

