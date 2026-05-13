Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak sa Ibarske magistrale na deonici Novi Pazar - Kraljevo, koji je izazvao lavinu reakcija građana zbog izuzetno opasnog preticanja automobila marke "audi".

Prema snimku koji kruži internetom, vozač "audija" je pokušao da pretekne teretno vozilo u veoma rizičnom trenutku, ulazeći direktno u suprotnu traku, i to u krivini, dok mu je u susret dolazio drugi automobil.

Kako se može vidi, samo prisebnost vozača iz suprotnog pravca sprečila je direktan sudar koji je mogao imati katastrofalne posledice. U jednom trenutku delovalo je da će doći do čeonog sudara, ali je vozilo iz suprotnog smera uspelo da uspori i izbegne tragediju u poslednjim sekundama.

Video je izazvao brojne reakcije građana, koji ovakav potez nazivaju “bahatom i suludom vožnjom”, upozoravajući da su upravo ovakva preticanja jedan od glavnih uzroka teških saobraćajnih nesreća na Ibarskoj magistrali.

Posebno zabrinjava činjenica da je reč o veoma prometnoj saobraćajnici, poznatoj po velikom broju kamiona, nepreglednim krivinama i čestim nesrećama. Građani u komentarima traže hitnu reakciju nadležnih organa i sankcionisanje nesavesnih vozača pre nego što neko izgubi život.

Snimak je u kratkom roku pregledan i podeljen veliki broj puta, a mnogi upozoravaju da je “samo čudo spasilo porodice koje su se našle na putu”.

Alo/Sandžak Danas

