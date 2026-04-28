Na društvenim mrežama u Srbiji mesecima unazad povremeno osvane u najmanju ruku šokantan snimak vožnje u kontra-smeru, uglavnom po većim saobraćajnicama, samim tim i opasnijim jer se na takvim deonicama razvijaju veće brzine.

Javnost je svaki put bila ogorčena i neprijatno iznenađena svakim novim snimkom i svaki put je postavljano pitanje - kako je to moguće?! Da li je neko toliko nepažljiv i rasejan da napravi tako kardinalnu i opasnu grešku, da li je možda "kriva" loše urađena saobraćajna signalizacja...

A kada se takvih snimaka nakupilo postalo je zabrinjavajuće i kao da su se svi plašili da će se svakog trenutka dogoditi neka tragedija.

Tako je, nažalost, i bilo. U trenu su četiri osobe izgubile život u stravičnom direktnom sudaru na auto-putu Šabac - Ruma. Do tragedije je došlo kada se vozač "forda" iz Beograda, krećući se u kontra-smeru brzinom od čak 130 kilometara na sat, direktno zakucao u crni "golf" u kom je bilo četvoro mladih iz Rume koji su se, koristeći popularnu aplikaciju za deljenje prevoza, uputili ka Sloveniji, ni ne sluteći da će im to biti poslednje putovanje.

Tada su šok i neverica zbog "još jednog vozača koji vozi suprotnim smerom" prerasle u tugu i bes jer su na jedan užasan način mladi ljudi izgubili život, kao i vozač "forda" koji je preminuo u bolnici.

Pitanje je, međutim, ostalo isto - kako i zašto sumanuta vožnja u kontra-smeru?! Odgovor moguće leži, ni manje ni više, nego u - opkladi!

Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, na aplikaciji za komunikaciju Telegram postoji grupa u kojoj se vožnja suprotnim smerom nagrađuje novcem! Poznata je i tarifa, a ona iznosi 100 evra po pređenom kilometru!

- Druže, postoji Telegram grupa! Id**ti se klade! 100 evra je po km odvoženom u kontra smeru! To nam je! Ne putevi, ne petlje, ne niko i ništa nego ID**TI koje niko ne sankcioniše! - piše jedna korisnica društvenih mreža.

