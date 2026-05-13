Slučaj Marike Tomljanović Kiprijanovski ponovo je eksplodirao. Nakon nedelja neizvesnosti i spekulacija o tome da li će Azerbejdžan uopšte poslati zvaničnu dokumentaciju za ekstradiciju hrvatske državljanke, stigao je odgovor koji bi mogao potpuno da promeni tok celog slučaja, objavila je Slobodna Dalmacija.
Dokumentacija iz Azerbejdžana je dostavljena srpskim vlastima, a Viši sud u Šapcu je odmah reagovao novom odlukom – Mariki Tomljanović Kiprijanovski je produžen ekstradicioni pritvor do 30. juna 2026. godine. Ali pravna drama se tu nije završila.
Tomljanović Kiprijanovski je mesecima iza rešetaka u Kazneno-popravnom zavodu u Šapcu, gde čeka ishod ekstradicionog postupka koji iz dana u dan postaje sve ozbiljniji.
Podsećanja radi, hrvatska državljanka je uhapšena krajem marta na granici između Srbije i Republike srpske nakon što je granična kontrola utvrdila da je za njom po nalogu suda u Azerbejdžanu raspisana Interpolova crvena poternica.
Ona se tereti za organizovanu krađu sportske odeće i luksuzne odeće u vrednosti od 9.500 evra. Na prvi pogled, ovo je iznos koji možda ne deluje spektakularno, ali ključ svega leži u načinu na koji je zločin klasifikovan.
Prema sudskim dokumentima, krađu nije počinila sama, već kao deo unapred organizovane grupe, zbog čega se ceo slučaj goni kao teško krivično delo koje u Azerbejdžanu nosi mogućnost višegodišnjeg zatvora.I upravo ta kvalifikacija pretvara ceo slučaj u međunarodni pravosudni problem, objavila je Slobodna Dalmacija.
Posebnu buru izazvala je činjenica da je Tomljanović Kiprijanovski u vreme izdavanja međunarodne poternice već bila u Hrvatskoj - dostupna institucijama, registrovana i poznata sistemu. Samo nekoliko dana nakon izdavanja Interpolove poternice, pojavila se na Županijskom sudu u Rijeci, gde joj je određen pritvor zbog drugog slučaja, naime sumnje na iznudu. Uprkos tome, međunarodna poternica je ostala aktivna, a Tomljanović Kiprijanovski je uspela da napusti Hrvatsku nakon što je puštena iz pritvora.
Kako je napustila zemlju, ko je znao da je za njom raspisana poternica i zašto niko nije reagovao – to su pitanja na koja ni danas nemaju jasan odgovor. Na kraju, nije je uhapsila Hrvatska, već Srbija.
Drama se dodatno zakomplikovala nakon što se u međuvremenu promenio njen pravni tim. Prekinula je kontakt sa svojim braniocem po službenoj dužnosti, a zatim ga je obnovila. A odbrana sada pokušava da ospori uslove za ekstradiciju.
Podsetimo se da je ime Marike Tomljenović Kiprijanovski već dobro poznato javnosti. U žižu javnosti dospela je tokom suđenja bivšem premijeru Ivu Sanaderu u aferi Hipo, gde se pojavila kao kontroverzni svedok odbrane. Njeno svedočenje je pokušalo da dovede u pitanje optužbe, a dodatnu kontroverzu izazvala je činjenica da je neposredno pre svedočenja prekinula kontakt sa osobom koja je optužila Sanadera za podmićivanje.
Tomljenović Kiprijanovski je optužila svedoka Draga Vidakovića za lažno svedočenje, tvrdeći da je on dogovorio njegovo svedočenje sa tadašnjim glavnim državnim tužiocem Mladenom Bajićem u zamenu za povlačenje poternice.Sud na kraju nije prihvatio njeno svedočenje.
Istovremeno, njeno ime je povezivano i sa takozvanom aferom elitne prostitucije.Ključno pitanje postaje da li će Srbija prihvatiti zahtev Azerbejdžana ili će prevladati argument da Hrvatska treba da preuzme eventualni krivični postupak, budući da je ona hrvatska državljanka.
