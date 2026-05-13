Suđenje za ubistvo, pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje u Inđiji, kada je na Badnje veče prošle godine lišen života Zoran G. (44), počinje 2. juna u sremskomitrovačkom Višem sudu, za kada je zakazan glavni pretres, koji će biti otvoren za javnost.

Tada će M. Š. K. (42), koji se optužnicom tereti za krivična dela teško ubistvo Zorana G., teško ubistvo u pokušaju na štetu E. R. i nasilničko ponašanje, na glavni pretres biti doveden iz pritvora, u kom se nalazi od hapšenja, a koji mu je produžen do 26. juna.

Preostala trojica, Đ. B. (30), S. D. (37) i A. S. (37), koji su okrivljeni za krivična dela nasilničko ponašanje, a Đ. B. i za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, brane se sa slobode jer im je pritvor ukinut 7. marta prošle godine. Međutim, pošto okrivljeni A. S. nije došao na pripremno ročište, iako je bio uredno pozvan, a izostanak nije opravdao, izdata je naredba PS Inđija za njegovo prinudno dovođenje na glavni pretres 2. juna. Inače, pripremno ročište u ovom predmetu održano je 23. aprila u njegovom odsustvu.

Na saslušanju u tužilaštvu Đ. B., S. D. i A. S. su izneli svoje odbrane. Četvrti okrivljeni, M. Š. K. iskoristio je svoje zakonsko pravo i branio se ćutanjem.

Podsetimo, M. Š. K. iz Sremskih Karlovaca, Đ. B., S. D. i A. S., svi iz Inđije, uhapšeni su zbog sumnje da su prošle godine, na Badnje veče, oko 23 časa, u Sremskoj ulici u Inđiji, ispred porodične kuće, oštrim predmetom naneli ubodne rane opasne po život Zoranu G., od kojih je on preminuo. Nešto ranije su se, kako se sumnja, u Ulici Đorđa Vojinovića u Inđiji, sukobili sa dvadesettrogodišnjim i dvadesetčetvorogodišnjim mladićima, kojima su naneli povrede.

Ubrzo nakon zločina, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su M. Š. K., A. S. i B. Đ., dok se S. D., za kojim je bila raspisana potraga, dan kasnije u pratnji svog advokata predao u Policijskoj stanici u Inđiji.

