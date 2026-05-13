Navodni pripadnik škaljarskog klana Krsto Vujić koji je pre mesec dana ubijen u Barseloni, prema presretnutim Skaj porukama, tvrdio je da je ubio osobu pod nadimkom Zemun, kako bi sklonio potencijalno nezgodnog svedoka koji je sa njim i Milijem Bajramovićem učestvovao u likvidaciji Šćepana Roganovića 2020. u Herceg Novom.

To je, kako se navodi u telefonskim porukama, koje prenose Vijesti, učinio nakon dogovora sa do juče odbeglim Milijem Bajramovićem, dok su obojica strahovala da i on može progovoriti o zločinu u Herceg Novom 13. februara 2020. godine, pošto je već uhapšen Miloš Đuričković.

Nakon što su počele da cure informacije da je Đula, kako su zvali sada zaštićenog svedoka Đuričkovića, sve ispričao u policiji, Vujić obaveštava Bajramovića da je na vezi sa Zemunom, koji mu je priznao da je napravio veliku grešku nakon ubistva Roganovića.

“Brate, evo sa Zemunom pola sata, možeš misliti šta je debil napravio - ostane mu neseser i zdravstvena knjižica... Još ga fino pitam: imaš li nešto da piše tvoje ime, kaže - ne... I to je policija našla. Sad mu objašnjavam šta da kaže policiji, što je bio dole, ako ga dignu gore... Čudo, života mi”, saopštava u glasovnoj poruci na Skaju krajem februara 2020. godine.

Bajramović, kasnije optužen da je direktni izvršilac ubistva, u tome vidi šansu da se izvuku.

“To može biti dobro za mene, daj da maloga maknemo... Ovo između nas brate... Bolje njega da optuže da ga je ubio, nego mene... Sad oni to lome, razumeš, nek se mali samo skloni brate negde... Brate, jer oni ako optuže njega, više ne mogu da promene, pa da stave da sam ja”, poručuje on.

Potom mu kaže da to nikako ne govori "Zemunu", a Vujić odgovara da se to podrazumeva.

“Nemoj ti to pričati Zemunu”.

“Ajde brate, skloniću ga negde, da vidimo hoće li ga tražiti”.

“Ali bolje da optuže njega nego mene, pa nek mali ide za Južnu ili da ga završimo”.

Bajramović tvrdi da će maloga tražiti, a naročito kad u sistemu provere pasoš i utvrde da je “išao za Južnu, po Evropi, svugde”.

“Ajde neka prođe jedno par dana (pa) ćemo videti, ako bude frke da ga zakopamo”, odgovara Vujić.

“Brate, samo ga fino navuć... Ne možemo ga žaliti stvarno, brate. Evo nas ne žali niko”, konstatuje Bajramović.

“Može, brate”, odgovara Vujić.

Nakon nekog vremena, Bajramović pita da li je Zemunu rekao da se skloni, a ovaj odgovara potvrdno.

Vujić odgovara da ga briga za tog čoveka i da će ga zakopati tamo da gde ga niko nikada neće naći.