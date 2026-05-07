Lice čiji su inicijali D.M. iz Šamca oštetilo je automobilom BMW pet parkiranih automobila i oštetio fasadu Policijske stanice.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u ulici Kralja Aleksandra Karađorđevića 30 minuta nakon ponoći.

Tom prilikom vozilo je udarilo u saobraćajni znak, polomilo dva stabla i oštetilo pet parkiranih putničkih automobila. Usled nezgode oštećena je i fasada zgrade Policijske stanice, kao i objekat Crvenog krsta.

Kod ovog lica je utvrđeno prisustvo 1,20 promila alkohola.

Do nezgode je došlo usled neprilagođene brzine kretanja uslovima i stanju puta, prilikom čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom.

Vozač je u ovoj nezgodi zadobio telesne povrede, a o njihovom stepenu dežurni lekari se nisu izjasnili.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Šamac, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

