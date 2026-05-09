Pripadnici Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave u Novom Sadu zaustavili su vozilo marke "folksvagen golf" koje se na auto-putu Novi Sad - Beograd, kod Novog Sada, kretalo kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj vozila iz suprotnog smera.

Nakon što je snimak ovog prekršaja objavljen na društvenim mrežama, pripadnici Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave u Novom Sadu, u saradnji sa Upravom saobraćajne policije, u najkraćem roku identifikovali su i zaustavili vozilo.

Vozilom je upravljao tridesettrogodišnji N. N. iz Vrbasa, a utvrđeno je da je, pored prekršaja kretanja u zabranjenom smeru, upravljao i vozilom čija je snaga motora veća od 80 kW, iako poseduje probnu vozačku dozvolu.

Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, kao i zbog upravljanja vozilom čija snaga motora prelazi dozvoljenu za vozače sa probnom vozačkom dozvolom.

Prekršajni sud u Novom Sadu izrekao mu je kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, novčanu kaznu od 20.000 dinara, 15 kaznenih poena i zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od devet meseci.

Imajući u vidu da se radi o vozaču sa probnom vozačkom dozvolom, nakon pravnosnažnosti presude biće mu oduzeta vozačka dozvola zbog nesavesnog upravljanja vozilom.

BONUS VIDEO