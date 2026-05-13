Nepoznata osoba je juče popodne u Čaglavici hicima iz pištolja ubila psa u vlasništvu Tomice Markovića. Incident se dogodio u prisustvu njegove maloletne dece, preneo je Radio Kim.

Policija je izvršila uviđaj i pokrenula istragu, ali u dnevnom izveštaju o protekla 24 sata ovaj slučaj se ne pominje.

Marković je za kazao da je na psa dva hica iz pištolja ispalio nepoznati mlađi muškarac koji je trčao u blizini.

- Juče negde oko pola pet, pet, deca su me pozvala, jer su šetala psa u blizini kuće. Neki mladić je trčao u blizini i pas je prolazio pored njega. Kako mu se pas približavao, on je na nekih 10 metara otprilike, tako su mi deca opisala, izvadio pištolj i pucao je dva puta u psa - rekao je Marković za Kim radio.

Dodao je da su njegova dva deteta od 13 i 15 godina zalegla posle prvog hica.

- Odmah kad su mi to deca saopštila, pozvao sam policiju. Mladić je otrčao putem prema Ajvaliji. To je seoski put dole u polju. Međutim, policija nije došla odmah, došla je posle nekih 40 minuta. Da je došla odmah, našli bi tu osobu koja je to uradila - kazao je Marković.

Policija je, nakon pristizanja na lokaciju, fotografisala ustreljenog psa. Ubica ga je sa puta odvukao u obližnju njivu, rekao je Marković.

On je dodao da su njegova deca čitavu noć bila uznemirena i uplašena, te da se sve odigralo 30 metara od njih. Naglasio je da ubijeni pas nije bio agresivan, da nije lajao i da je više puta boravio u obližnjem parku koji se nalazi tik uz imanje Markovića.

- Dali smo izjave. Videćemo šta će dalje da bude, ali… Mislim da od svega ovoga nema ništa. Pitao sam da li mogu da uzmu otiske, da se vidi…iz čega je pucano i to. Rekli su da, kao po zakonu, ne mogu da uzimaju te otiske - rekao je Marković.

Alo/Kosovo online

