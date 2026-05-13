Osnovno javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici oglasilo se danas za Alo! povodom naših pitanja o saobraćajnoj nesreći kod Hrtkovaca, u kojoj je 27. aprila stradalo troje mladih i vozač koji se zakucao u njih.

-Povodom Vašeg zahteva od 13.5.2026. godine, obaveštavamo vas da se predmet nalazi u fazi prikupljanja potrebnih obaveštenja, da nisu sprovedena sva veštačenja, niti su dostavljeni toksikološki nalazi za vozača M.P. Nakon što budu dostavljena sva veštačenja, ovo tužilaštvo će doneti javnotužilačku odluku - saopštila je za Alo! tužilac Nada Radmanović Grozdanić.

Javnost i dalje čeka odgovor na pitanje zašto je Miodrag P. (48) kobnog dana na autoputu Šabac-Ruma ušao u kontrasmer i ubio Dejana Đ. (24), Vuka G. (20) i Lenku R. (22), dok je njihov drug Vuk M. (22) teško povređen.

Ranije danas njegove komšije kažu da se pominje neka opklada i zarađivanje novca.

