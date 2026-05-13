Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomesečni pritvor za dvadesetjednogodišnjeg egipatskog državljanina, pripadnika migrantske populacije sa inicijalima K.A.S.A., osumnjičenog za pljačku grupe migranata u blizini državne granice sa Republikom Hrvatskom, potvrdilo je Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona.

Pritvor je određen na predlog Tužilaštva zbog opasnosti od bekstva, u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, dok se osumnjičeni tereti za krivično delo razbojništvo.

Prema naredbi o istrazi, 8. maja ove godine, u ranim jutarnjim satima, na području bihaćkog naselja Izačić, osumnjičeni je, zajedno sa najmanje 13 za sada nepoznatih osoba, presreo grupu migranata koji su se vraćali nakon pokušaja ilegalnog prelaska granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Tužilaštvo tvrdi da su članovi grupe bili naoružani pištoljem, noževima i drvenom palicom i da su, pod pretnjom pištolja, od migranata tražili novac, mobilne telefone i druge lične stvari sa ciljem sticanja nezakonite imovinske koristi.

Tokom napada, osumnjičeni je naneo lakšu povredu glave jednom migrantu drškom noža, zahtevajući da mu preda 800 evra za prolaz grupe, dok je druga, za sada neidentifikovana osoba iz iste grupe nanela tešku povredu migrantu sa inicijalima A.H. u vidu prostrelne rane desnog stopala.

Nakon što je utvrđeno da migranti nemaju novac kod sebe, osumnjičeni i ostali članovi grupe su pobegli u nepoznatom pravcu.

Osumnjičeni K.A.S.A. je lišen slobode 8. maja 2026. godine, od kog vremena mu se računa vreme provedeno u pritvoru.