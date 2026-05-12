Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica uhapsili su šesnaestogodišnju maloletnicu iz Zete zbog sumnje da je zlostavljala i neovlašćeno snimala svoju vršnjakinju.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, ona se sumnjiči za krivična dela zlostavljanje, neovlašćeno fotografisanje i zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa.

Prema sumnjama policije, incident se dogodio 7. maja oko 13.30 časova ispred jedne prodavnice u Podgorici, u prisustvu još četiri maloletnice.

„Osumnjičena je naterala oštećenu maloletnicu da klekne i da joj se izvini, nakon čega joj je zadala udarac otvorenom šakom u predelu lica, pri čemu je događaj snimala mobilnim telefonom“, navodi se u saopštenju.

Policija sumnja i da je nakon incidenta oštećenoj saopštila da će objaviti snimke, koje je potom prosledila svojim drugaricama.

Maloletnica je, uz krivičnu prijavu, privedena državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

