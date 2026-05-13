Suđenje navodnom kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nastavljeno je danas u Specijalnom sudu u Beogradu. Današnji glavni pretres obeležilo je ispitivanje okrivljenog saradnika Srđana Lalića od strane drugookrivljenog Marka Miljkovića, koje je, kao i svaki put do sada, prošlo u tenziji.



Odbrana je danas pokušala da ubedi sud da je okrivljeni saradnik Srđan Lalić prećutao pojedina krivična dela, te da treba da izgubi status.

Drugookrivljeni Marko Miljković danas je od suda zatražio da se kao dokaz izvedu poruke Srđana Lalića sa grupnog četa na "Skaj" aplikaciji, kao i fotografije novca, kokaina i marihuane - kako zasada, tako i droge spremne za upotrebu.

- Havarisali su me u Beču ko… al' sreću sam imao, 4,3 kilograma belog mi promaše. Tri godine mi dobio klinac, 400 grama na gajbi imao - govori u poruci Srđan Lalić, a okrivljeni saradnik je u sudu potvrdio da se u poruci čuje njegov glas.

On u porukama navodi i da "do daljeg radi preko" i da je "imao dosta pehova".

- Ja sam slao ove poruke. Autentične su. Ovo je važan momenat postupka jer ovim okrivljeni prihvataju krivicu i potenciraju - kazao je Srđan Lalić.

Okrivljeni saradnik je danas pred sudom ponovo rekao da je branilac Veljka Belivuka, Miljkovića i drugih okrivljenih Dejan Lazarević imao telefon sa "Skaj" aplikacijom i da je "bio deo organizovane kriminalne grupe".

Srđan Lalić još jednom je priznao da je trgovao narkoticima u regionu, kao i da je snabdevao velike italijanske gradove, a dodao je da je "u Evropi cena kokaina bila 15 puta viša od početne cene u Kolumbiji".

- Kilogram kokaina je u Kolumbiji koštao 2.000 evra, a u Evropi 30.000 evra - rekao je okrivljeni saradnik.

Ispitivanje Srđana Lalića od strane Marka Miljkovića ponovo je prošlo u tenziji, a drugookrivljeni Marko Miljković pitao je okrivljenog saradnika da li je u svesci koji je pisao za tužioca priznao da je rukovodio prodajom droge i da je proizvodio određene vrste droge.

- Može biti da sam napisao - odgovorio je Lalić.

Srđan Lalić je, odgovarajući na pitanja, kao saradnika u trgovini narkoticima u Hrvatskoj naveo izvesnog Karla, a Stefana u Srbiji.

- Ne sećam se njihovih prezimena, kao ni detalja trgovine drogom. Većina poslova je ostala samo na planovima - rekao je Srđan Lalić, uprkos tome što su u sudu kao dolaz izvedene fotografije droge, kao i četiri svežnja novca u evrima.

Jedina osoba koju je eksplicitno spomenuo kao osobu s kojom je švercovao kokain, je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer. On je takođe ranije rekao da je Radoje Zvicer, od Belivuka i Miljkovića naručivao ubistva i da ih je za njih plaćao u kokainu.

- Sutra je na adresi u ZG roba. Sve zavisi od pakovanja, od 32 do 39 maks. Ako bude trebalo više šaljemo dva sutra. Potvrdio mi je oko da je oko 11.30 - 12 tu, biće tu, ti ne moraš da raniš. Para će biti za svih 34 - navedeno je u porukama za koje je Srđan Lalić potvrdio da ih je poslao u grupnom četu na kriptovanoj "Skaj" aplikaciji.

On je navodno slao i poruke: "Kako ne možete u Zagrebu da prodate? Ne mogu da verujem! Hoćeš da ti pošaljemo nešto na kredit? Koliko komad žutog dođe? Ja prodajem travu šest godina".

Nakon prikazanih poruka i forografija, Srđan Lalić je rekao da je novac fotografisan u njegovom stanu, ali da ne zna zanšta je korišćen, a dodao je da su pretplate za "Skaj"plaćane u bitkoinima, koji su kupovani za keš. Kako je istakao, takvih fotografija "bilo je na stotine".

U dopisivanjima na temu narkotika, Srđan Lalić i njegovi saradnici razgovaraju o tome da je "trava mokra", kao i da u jednoj pošiljci "u svakoj kesi fali po 40 grama", te komentarišu da može da dođe do problema.

- 66.000 sam bio u pretplati kad sam uhapšen. Radi se o bitkoinima, novcu za "Skaj". Zapis je sačinjen u mom stanu, verujem da je pravi, nisam baratao sa lažnim novcem. Naplaćivao sam "Skaj" i kupovao bitkoine. Bavio sam se kriminalom i stalno su se javljali neki problemi jer to je ulica - rekao je Srđan Lalić.

Srđan Lalić potvrdio je priču o svim ubistvima za koja se tereti klan, ali je takođe nabrojavo i veći broj nerešenih zločina, za koje navodi da su ih takođe počinili Veljko Belivuk i Marko Miljković. Srđan Lalić je Miljkoviću rekao da je "i u kriminalu bio ispravan i lojalan".

Na Miljkovićevu konstataciju da postavlja pitanja isto kao što to čini i tužilac, a da je njegovo da odgovara, Srđan Lalić je odgovorio: "Nemoj da se porediš sa tužiocem, on je bar školu završio, ti nisi".

Upitan da pojasni poruke koje je slao o zasadima marihuane, stanovima koje je govorio da ima, kao i hiljadama evra koje je spominjao, Srđan Lalić je rekao da su neke poruke "malo uličarsko hvalisanje" i da "nisu baš u skladu sa istinom". Drugookrivljeni Marko Miljković je potom upitao "kako onda da znaju kada izmišlja, a kada govori istinu", na šta je Lalić odgovorio: "Nebitno je da ti bilo šta znaš".

- Malo se pronervozio - rekao je Marko Miljković.

- Nisam. Udahni, brate, polako! - odgovorio je Srđan Lalić.

