To se događa u trenutku kada Audi priprema lansiranje na američko tržište svog novog luksuznog modela sportskog terenskog vozila (SUV), prenosi Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je povećanjem carina na automobile iz Evropske unije na 25 odsto, uz obrazloženje da evropski blok nije ispunio obaveze iz prošlogodišnjeg trgovinskog sporazuma sa Vašingtonom.

Ritersberger je rekao da odluka još nije zvanično potvrđena, ali je upozorio da bi se eventualno uvođenje novih tarifa bitno odrazilo na poslovanje kompanije.

Audi, koji posluje u okviru grupe Folksvagen, nema proizvodne pogone na američkom tržištu i snabdeva ga vozilima iz Evrope i Meksika.

Ovim merama posebno bi bio pogođen novi luksuzni SUV model Q9, koji se proizvodi u Slovačkoj i čije je lansiranje u SAD planirano ovog leta.

Kompanija je saopštila da razmatra mogućnosti za pokretanje proizvodnje u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ističe da bi za takav potez bila potrebna politička podrška kroz subvencije ili smanjenje carinskih opterećenja.

Audi je zadržao prognozu profita za tekuću godinu, koja ne obuhvata eventualno povećanje sadašnjih carina od 15 odsto.

Folksvagen grupa je saopštila da postojeće carinsko opterećenje već košta oko četiri milijarde evra godišnje, dok Audi planira ukidanje 7.500 radnih mesta do 2029. godine u okviru mera smanjenja troškova.