Modeli koji su godinama predstavljali najjeftiniji način da se dođe do novog vozila polako se povlače sa tržišta, dok proizvođači sve više pažnje usmeravaju na električne automobile i profitabilnije modele.

Hyundai i10 i Audi A1 među modelima koji se ukidaju

Kako prenosi Biznis Kurir, među modelima koji će do 2026. godine nestati iz ponude nalaze se Hyundai i10, Audi A1 i Audi Q2. Proizvođači navode da su marže u ovom segmentu premale, a troškovi razvoja i usklađivanja sa ekološkim standardima sve veći.

Audi se tako povlači iz segmenta početnih modela, dok Hyundai završava jednu eru u kojoj je i10 bio sinonim za povoljan gradski automobil.

Električni naslednici znatno su skuplji

Posebno je zanimljiv primer Hyundaija. Model i10 je godinama bio među najpristupačnijim novim automobilima u Evropi, dok njegov električni naslednik, Hyundai Inster, košta znatno više. Razlika u ceni iznosi nekoliko hiljada evra, što mnogim kupcima otežava prelazak na električni pogon.

To pokazuje da elektrifikacija, iako donosi tehnološki napredak, u mnogim slučajevima znači i veće troškove za krajnje kupce.

Nestaju i sportski modeli i kabrioleti

Pored malih gradskih automobila, proizvođači gase i pojedine nišne modele. BMW Z4 odlazi u istoriju, dok Volkswagen T-Roc Cabriolet ostaje poslednji kabriolet koji Volkswagen povlači iz svoje ponude.

Ove odluke pokazuju da se automobilska industrija sve više fokusira na modele koji donose veću zaradu i imaju širu tržišnu primenu.

Kupce očekuje manji izbor i više cene

Za vozače to znači da će u narednim godinama biti sve teže pronaći potpuno nov automobil po pristupačnoj ceni. Segment malih gradskih vozila, koji je decenijama bio ulazna tačka za mnoge kupce, postaje sve uži.

Stručnjaci upozoravaju da će izbor biti manji, a cene novih automobila verovatno nastaviti da rastu, posebno kako električni modeli budu preuzimali sve veći deo tržišta.