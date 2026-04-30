Na najfrekventnijim deonicama u Beogradu ovog popodneva beleže se gužve jer su građani krenuli na produženi vikend za prvomajske praznike. Gužve su na izlazu iz grada, na Mostu Gazela, Novom Beogradu, Pančevačkom mostu...

Kao što se i očekivalo, pojačani intenzitet saobraćaja i usporena vožnja trajaće satima na nekim deonicama.

Kako se može videti sa snimaka gradskih kamera, na auto-putu Novi Beograd u traci za izlaz iz Beograda saobraćaj se odvija usporeno.

Takođe, ovog popodneva i mostovi su kritična mesta, pa tako na Pančevačkom, kao i na Gazeli vozila mile, stvaraju se ogromne gužve.

Gužve na izlazu iz Beograda su i na Bulevaru Mihajla Pupina, u nepreglednoj koloni vozila.