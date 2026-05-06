U utorak predveče u reci Mrežnici policajci su otkrili dva tela nepoznatih muških osoba, javlja 24sata.hr.

Kako navode u svom saopštenju iz Policijske uprave karlovačke, policijski službenici Policijske stanice Duga Resa su na slapu u reci Mrežnici na području Gornjeg Zvečaja, opština Generalski stol, uočili telo.

- Na mestu događaja izvršen je uviđaj. U cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja sledi dalja kriminalistička istraga, kao i obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti i identiteta osoba - poručuju iz Policijske uprave karlovačke.

Alo/24sata

