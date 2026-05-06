Marija Kilibarda postala je majka 5. oktobra 2024. godine, kada je rodila ćerkicu Senju. U srećnoj vezi sa Banetom Vučelićem, sinom poznate glumice Ljiljane Dragutinović, Marija je dobila naslednicu, a glumica je nedavno progovorila o svom odnosu sa snajkom i otkrila da joj, uprkos bliskosti, ne pomaže u čuvanju bebe.

- Marija je dobro, a Senja je jedna divna devojčica. Postala je moja mezimica, jer je prva devojčica, već imam dva unuka i naravno da je miljenica jedna mala i slatka - rekla je Ljiljana , i otkrila kako se njen sin snašao kao tata.

- Divno, predivno, verujte. Nisam očekivala da će biti tako jer ne znam nijednog muškaraca koji se toliko angažuje i to sa velikom ljubavlju i prema Senji i prema Mariji. Mene sve u vezi s njima impresionira, vidim ih kao lepu i skladnu porodicu - objasnila je glumica i istakla da još uvek ne čuva unuku.

- Ne, pa Senja mora da bude uz mamu i tatu, sada jer je ona još mala - rekla je ona.

BONUS VIDEO: