Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi tokom gostovanja na Informer TV otvorio je niz pitanja prema Zagrebu, posebno u vezi sa regionalnim odnosima i pravima manjina, ističući da Srbija neće odgovarati istim merama, već će nastaviti da insistira na poštovanju prava svih građana.
Vučić je postavio direktno pitanje hrvatskim vlastima povodom saradnje sa Prištinom i Tiranom.
– Pitam Zagreb zašto su napravili vojni savez sa Prištinom i Tiranom – rekao je predsednik.
Uz to, osvrnuo se i na pitanje osoba koje su, kako tvrdi, optužene za terorizam u Srbiji.
– Što držite ljude pod svojom kontrolom koji su optuženi za terorizam u našoj zemlji, koji su pod crvenom poternicom – naveo je Vučić.
Poruka o pravima manjina
Istovremeno, predsednik je naglasio da Srbija nastoji da pokaže drugačiji pristup, posebno kada je reč o pravima nacionalnih manjina.
– Borim se da Hrvati dobiju vrtić u Tavankutu. Što da to ne damo? Dvadesetoro dece će ići. Što da im ne damo to? – rekao je Vučić.
On je istakao da Srbija ne treba da se vodi reciprocitetom u negativnom smislu.
– Što da se ponašamo na isti način kao oni? – dodao je.
Tolerancija i verske slobode
Vučić se osvrnuo i na pitanje verskih sloboda, ističući da u Srbiji ne bi trebalo da postoji diskriminacija po tom osnovu.
– Pitam i što kome smeta žena sa hidžabom. Da li je dozvoljena religija? Jeste. Imamo li problem sa islamom? Nemamo – rekao je predsednik.
Ova izjava ukazuje na pokušaj Srbije da u regionalnim odnosima zauzme poziciju koja kombinuje oštru političku retoriku sa porukama o toleranciji i zaštiti manjinskih prava.
U širem kontekstu, odnosi u regionu ostaju opterećeni političkim i bezbednosnim pitanjima, ali i temama koje se tiču svakodnevnog života građana, poput obrazovanja i verskih sloboda.
Ono što sledi biće nastavak političkog dijaloga, ali i test da li će konkretni potezi doprineti smanjenju tenzija ili njihovom daljem produbljivanju.
