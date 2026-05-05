Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi tokom gostovanja na Informer TV otvorio je niz pitanja prema Zagrebu, posebno u vezi sa regionalnim odnosima i pravima manjina, ističući da Srbija neće odgovarati istim merama, već će nastaviti da insistira na poštovanju prava svih građana.

Vučić je postavio direktno pitanje hrvatskim vlastima povodom saradnje sa Prištinom i Tiranom.

– Pitam Zagreb zašto su napravili vojni savez sa Prištinom i Tiranom – rekao je predsednik.

Uz to, osvrnuo se i na pitanje osoba koje su, kako tvrdi, optužene za terorizam u Srbiji.

– Što držite ljude pod svojom kontrolom koji su optuženi za terorizam u našoj zemlji, koji su pod crvenom poternicom – naveo je Vučić.

Poruka o pravima manjina

Istovremeno, predsednik je naglasio da Srbija nastoji da pokaže drugačiji pristup, posebno kada je reč o pravima nacionalnih manjina.

– Borim se da Hrvati dobiju vrtić u Tavankutu. Što da to ne damo? Dvadesetoro dece će ići. Što da im ne damo to? – rekao je Vučić.

On je istakao da Srbija ne treba da se vodi reciprocitetom u negativnom smislu.

– Što da se ponašamo na isti način kao oni? – dodao je.

Tolerancija i verske slobode

Vučić se osvrnuo i na pitanje verskih sloboda, ističući da u Srbiji ne bi trebalo da postoji diskriminacija po tom osnovu.

– Pitam i što kome smeta žena sa hidžabom. Da li je dozvoljena religija? Jeste. Imamo li problem sa islamom? Nemamo – rekao je predsednik.

Ova izjava ukazuje na pokušaj Srbije da u regionalnim odnosima zauzme poziciju koja kombinuje oštru političku retoriku sa porukama o toleranciji i zaštiti manjinskih prava.

U širem kontekstu, odnosi u regionu ostaju opterećeni političkim i bezbednosnim pitanjima, ali i temama koje se tiču svakodnevnog života građana, poput obrazovanja i verskih sloboda.

Ono što sledi biće nastavak političkog dijaloga, ali i test da li će konkretni potezi doprineti smanjenju tenzija ili njihovom daljem produbljivanju.