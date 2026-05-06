-Imate Aleksandra Vučića, imam osećaj da je to neiscrpan izvor inspiracije... - rekla je hrvatska voditeljka.

-Imam ga, ako hoćete evo vam ga vama. Ako ga ja imam, eto ga tebi. Plašim se da naša emisija ne bi imala toliki uticaj u Hrvatskoj da se moram baviti vašim političarima, jer u odnosu na naše, mnogo su dosadni. Prosto, inspiracija naše emisije, mi smo ti kao neki ratni profiteri. Što je u društveno-politički gore, naša emisija je važnija. U tom kontekstu mi zavisimo od tih ludaka. Pomozi Bože da ih se rešimo.

-Puštali ste neke rafale i to me je inspirisalo da kažem da su naši veći od vaših tih rafala. Ja sam patriotski rekao da su naši veći od vaših. I večeras mogu da ispadnem patriota i da kažem da smo mi nabavili najmodernije kineske rakete koje mogu da dolete čak do Zagreba.

-Čula sam da se zovu "zagrepčanke"...

-Ko je to nazvao ne znam, ali govoriću i o tome na našoj priredbi, kako se pripremamo za rat koji samo što nije buknuo. Samo ne znam ko sa kim, zbog čega i s kojim resursima - rekao je Kesić koji se sve vreme podmeva svojoj zemlji usred Hrvatske.