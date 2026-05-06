Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru naložena je obdukcija četvoro nastradalih noćas u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Novi Pazar- Raška.

Pored toga izuzeti su uzorci krvi od svih učesnika nesreće, nastradalih i dvoje povređenih, saznaje Tanjug.

Policija je zajedno sa dežurnim tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru izvršila uviđaj na licu mesta.

Nesreća se dogodila sinoć oko 23.30 časova.

Četiri osobe su poginule, dok su dve povređene, jedna osoba je sa teškim povredma prevezena u Urgentni centar u Beogradu dok je druga sa lakšim povredama smeštena u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.

Do nesreće je došlo u direktnom sudaru putničkih vozila "golf 7" i "opel astra".

Na licu mesta stradali su vozači oba automobila, K. B. (19) i V. S. (69), kao i putnik u "opelu" M. V. (45).

Još jedna putnica iz istog vozila, K. V. (56), podlegla je povredama u novopazarskoj bolnici.

Tačan uzrok nesreće biće utvrđen nakon završetka istrage.