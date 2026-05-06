Tijana D. iz okoline Ivanjice, koja je 2024. godine osumnjičena da je ubila svoju dvomesečnu bebu, pravosnažno je osuđena na 15 godina zatvora.

Nakon izricanja presude, Tijana D. je sprovedena na izdržavanje kazne u ženski zatvor u Požarevac, kako prenosi portal Infoliga.rs.

Podsetimo, ona se teretila da je gumeni deo cucle vezala koncem, a zatim ga stavila u usta svojoj dvomesečnoj bebi, usled čega se dete ugušilo.

Kako je ranije naveo izvor blizak istrazi, nakon toga je otišla da drugo dete odvede u vrtić, dok je svom bratu rekla da obiđe bebu ukoliko bude plakala. Brat je po dolasku zatekao bebu bez znakova života, nakon čega je dete odneo u Dom zdravlja, gde su lekari konstatovali smrt.

Nakon što su lekari konstatovali smrt bebe, ona je u prvom razgovoru sa policajcima pokušala da se odbrani rečima "da ne zna kako je beba prestala da diše", ali kada su je policajci pritisli, priznala je zločin i objasnila do detalja šta je tačno uradila

Infoliga.rs.