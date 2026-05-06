Inkluzivni dodatak je finansijska davanja namenjena osobama sa invaliditetom, a njegov cilj je da pomogne u prevazilaženju raznih prepreka koje mogu ometati njihovo puno i efikasno učešće u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima.

Pravo na inkluzivni dodatak se priznaje kao procenat od osnovice, koja iznosi 120 evra. Podrška je klasifikovana u pet nivoa, u zavisnosti od vrste i težine invaliditeta, odnosno oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Najveći iznos ide korisnicima prvog nivoa podrške. Prvi nivo je 600 odsto od osnovice, odnosno 720 evra mesečno. Drugi nivo je 400 odsto od osnovice, odnosno 480 evra. Treći nivo je 360 odsto od osnovice, odnosno 432 evra. Četvrti nivo je 135 odsto od osnovice, odnosno 162 evra, dok peti nivo iznosi 115 odsto od osnovice, odnosno 138 evra mesečno.

Pravo na inkluzivni dodatak prvog, drugog i trećeg nivoa ima punoletno lice sa fizičkim, mentalnim, intelektualnim ili senzornim oštećenjem koje je utvrđen treći ili četvrti stepen težine invaliditeta, ili oštećenje funkcionalnih sposobnosti, a koje ima status osobe sa invaliditetom.

Isto pravo može se odobriti i detetu sa fizičkim, mentalnim, intelektualnim ili senzornim oštećenjem koje je utvrđen drugi, treći ili četvrti stepen težine invaliditeta, bez obzira na to da li ima status osobe sa invaliditetom.

Četvrti i peti nivo podrške dodeljuju se odraslima i deci sa fizičkim, mentalnim, intelektualnim ili senzornim oštećenjima kojima je utvrđen drugi ili treći stepen invaliditeta, takođe bez obzira na status osobe sa invaliditetom.

Pravo na inkluzivni dodatak ne dodeljuje se licu kome je dodeljen smeštaj ili organizovane usluge stanovanja po propisima o socijalnoj zaštiti, licu koje prima ličnu invalidninu po posebnim propisima, niti licu koje prima dodatak za pomoć i negu po posebnim propisima. Izuzetak su korisnici kojima je dodeljeno pravo na pomoć i negu po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju koji su bili na snazi do 31. decembra 1998. godine.

Postoje dodatna ograničenja za četvrti i peti nivo podrške. Pravo se ne dodeljuje licu koje poseduje drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može prodati ili iznajmiti. Pravo se ne dodeljuje licu koje ima poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrovane delatnosti, niti licu kome je obezbeđen smeštaj u ustanovi socijalne zaštite, zdravstvenoj ustanovi ili drugoj ustanovi, ili organizovano stanovanje.

Da bi ostvario pravo, potencijalni korisnik mora podneti zahtev nadležnoj regionalnoj kancelariji Hrvatskog instituta za socijalni rad. U postupku priznavanja prava, Institut utvrđuje visinu podrške na osnovu nalaza i mišljenja Instituta za veštačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i o pravu odlučuje rešenjem.

Važno je naglasiti da neki korisnici ne moraju sami da podnesu zahtev. Za korisnike koji su na dan 31. decembra 2023. godine ostvarili pravo na dečji dodatak za dete sa zdravstvenim oštećenjem, teškim ili teškim invaliditetom, pravo na novčanu pomoć za nezaposlene osobe sa invaliditetom, dodatak za pomoć i negu ili ličnu invalidninu, postupak utvrđivanja uslova za priznavanje prava na inkluzivni dodatak sprovodi po službenoj dužnosti Hrvatski zavod za socijalni rad.

Drugim rečima, ovi korisnici ne moraju da podnose novi zahtev za priznavanje prava, već postupak pokreće i vodi Zavod.

Korisniku inkluzivnog dodatka se suspenduje ako služi kaznu zatvora, u zdravstvenoj ustanovi ili ako boravi u inostranstvu neprekidno duže od šest meseci.

