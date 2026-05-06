"Vidimo da se ovih nedelja oko Moskve dodatno jačaju prstenovi protivvazdušne odbrane kroz masovno premeštanje sistema iz ruskih regiona. To pokazuje da se rusko rukovodstvo ne priprema za prekid vatre, o kojem je bilo toliko reči, već više brine o paradi u Moskvi nego o ostatku zemlje", naveo je Zelenski na kanalu Telegram, nakon izveštaja šefa vojne obaveštajne službe, prenosi Ukrinform.

On je dodao da takva situacija otvara dodatne mogućnosti za ukrajinske dalekometne napade i da će Ukrajina odrediti odgovarajuće prioritete.

Zelenski je ponovio da je Kijev više puta predlagao prelazak na stvarnu diplomatiju i prekid vatre kao osnovu za pregovore, ističući da Rusija mora da preduzme konkretne korake ka okončanju rata.

Prema njegovim rečima, ruske vlasti planiraju i eksploataciju prirodnih resursa na okupiranim teritorijama Ukrajine, uključujući istraživanje i brzo vađenje sirovina poput titana, litijuma, tantaluma, niobijuma, cirkona, molibdena i grafita, kao i zaplenu ovogodišnjeg roda žitarica.

Zelenski je naveo i da rastu ekonomski gubici Rusije usled, kako je rekao, ukrajinskih dalekometnih napada, što posebno pogađa budžete ruskih regiona.

On je dodao da Ukrajina nije dobila zvanične signale iz Moskve o prekidu neprijateljstava, uprkos javnim izjavama i ocenio da je Rusija prekršila režim primirja brojnim napadima, uključujući granatiranja, vazdušne udare i upotrebu dronova.

Rusko Ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, nakon što je to predložio predsednik Rusije Vladimir Putin ranije ove nedelje u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.