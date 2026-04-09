Protiv dva policijska službenika M. Đ. (31) i B. B. (44) podnete su krivične prijave zbog toga što su prenosili službene informacije operativno-interesantnim licima.

Kako su kazali iz Uprave policije, službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, preduzimajući aktivnosti na sprečavanju nezakonitosti i dokazivanju vršenja krivičnih dela u sopstvenim redovima, a postupajući shodno operativnim saznanjima, sproveli niz mera i radnji koje su rezultirale podnošenjem krivičnih prijava protiv dva policijska službenika, M. Đ. (31) i B. B. (44), zbog sumnje da su počinili krivična dela zloupotreba službenog položaja.

„Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su M. Đ. i B. B, u odvojenim slučajevima, kroz ostvareni kontakt sa operativno – interesantnim licima (OIL) iz Podgorice, ovim licima u izvjesnom periodu prenosili službene podatke, čime su potencijalno mogli ugroziti uspješno sprovođenje policijskih mjera i radnji u određenim predmetima, a što se sve negativno odražava i na ugled Uprave policije koji su svojim ovakvim nezakonitim činjenjem urušavali“, naveli su u saopštenju.

Oni su takođe istakli i da se sumnja da je M. Đ. takođe koristeći svoj službeni položaj, uticao da se njemu bliska lica ne sankcionišu i na taj način im omogućio sticanje protivpravne imovinske koristi.

„Osim podnijetih krivičnih prijava, Uprava policije će, zbog navedenog, protiv M. Đ. i B. B. pokrenuti interne postupke shodno zakonu“, zaključili su iz Uprave policije.

