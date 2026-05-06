Nemački kancelar Fridrih Merc ima mnogo savetnika, ali nijednog pravog saveznika, piše Politiko.

„Prema rečima nekoga ko je nekada bio blizak Mercu, on je izgradio vladin aparat pun savetnika, ali bez pravih saveznika. Nema blizak krug van kabineta, nema pristalica koji bi se borili sa njim za obećane političke promene“, navodi se u članku.

Izvor lista je napomenuo da je nemački kancelar veoma samouveren, ali istovremeno i veoma podložan uticajima.

Bild je ranije objavio da je Merc postao najnepopularniji političar u Nemačkoj.