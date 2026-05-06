Trčanje kroz stan, skakanje po nameštaju, jurenje igračaka ili iznenadni napadi igre često počinju upravo onda kada ljudi žele da se odmore nakon napornog dana. Mnogi se pitaju zašto su mačke aktivne noću i kako da smire svoje ljubimce pred spavanje.

Stručnjaci objašnjavaju da je ovakvo ponašanje potpuno prirodno. Većina mačaka spada u krepuskularne životinje, što znači da su najaktivnije u zoru i predveče. U prirodi je to vreme kada bi lovile plen, pa njihov organizam i danas funkcioniše prema istim instinktima, iako žive u stanovima i kućama.

Kako pada veče, mačji biološki sat šalje signal da je vreme za kretanje, istraživanje i igru. Zbog toga mnoge mačke upravo tada počinju da trče po stanu, skaču na police ili traže pažnju vlasnika. Njihovo ponašanje često izgleda haotično, ali iza svega stoji prirodna potreba za aktivnošću.

Jedan od glavnih razloga večernjih naleta energije kod mačaka jeste i višak nakupljene energije tokom dana. Kućne mačke često provedu sate spavajući, odmarajući ili posmatrajući okolinu kroz prozor. Iako deluju mirno, njihov organizam i dalje ima potrebu za fizičkom aktivnošću i mentalnom stimulacijom.

Kada vlasnici konačno sednu da odmore ili legnu u krevet, mačke tada postaju najraspoloženije za igru. Mnogi ljubimci tada pokušavaju da uključe vlasnika u zabavu, pa počinju da jure loptice, grebu nameštaj ili se skrivaju iza vrata kako bi privukli pažnju.

Kako smiriti mačku uveče?

Stručnjaci za ponašanje životinja savetuju nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da mačka bude mirnija tokom večeri i noći.

Igra pred spavanje

Kratka, ali intenzivna igra može pomoći mački da potroši višak energije. Najbolje su igračke koje podsećaju na plen, poput štapića sa perjem ili loptica koje se kreću.

Hranjenje nakon igre

Mačke u prirodi prvo love, pa tek onda jedu i odmaraju. Zbog toga hranjenje nakon večernje igre može pomoći ljubimcu da se opusti i lakše zaspi.

Zanimacija tokom dana

Grebalice, interaktivne igračke i prostor za posmatranje kroz prozor mogu smanjiti dosadu i sprečiti nagomilavanje energije tokom dana.

Ignorisanje neželjenog ponašanja

Ako vlasnici svaki put reaguju na noćne nestašluke, mačka može naučiti da na taj način dobija pažnju. Doslednost je važna kako bi ljubimac usvojio mirnije navike.

Večernji naleti energije kod mačaka potpuno su normalna pojava i deo njihovog prirodnog ponašanja. Uz dovoljno igre, pravilnu rutinu i stimulaciju tokom dana, moguće je pomoći ljubimcu da bude mirniji tokom noći, a vlasnicima obezbediti kvalitetniji san i opuštenije večeri.