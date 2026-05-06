Najmanje 16 osoba poginulo je danas, a četiri su povređene u sudaru putničkog autobusa i kamion-cisterne za gorivo na autoputu na indonežanskom ostrvu Sumatra, saopštili su lokalni zvaničnici.

Zvaničnik iz lokalne agencije za upravljanje katastrofama rekao je da se nesreća dogodila oko podneva na autoputu u provinciji Južna Sumatra, kada je međugradski autobus sa najmanje 20 putnika udario u kamion-cisternu koja se kretala u suprotnom smeru, prenosi AP.

On je rekao da preeliminarni nalazi istrage ukazuju da je autobus, koji je putovao na liniji između grada Lubuklingau na Južnoj Sumatri do gradića Džambija, verovatno varničio neposredno pre sudara sa kamionom-cisternom za naftu koji se približavao velikom brzinom ostavljajući nedovoljno vremena da se izbegne direktan udar.

- Snažan udarac je izazvao požar koji je zahvatio oba vozila, ostavljajući mnoge žrtve zarobljene u vozilima - rekao je zvaničnik i naveo da su među poginulima vozač autobusa i 13 putnika, vozač cisterne i njegov suvozač koji su svi izgoreli u požaru.

Četiri putnika autobusa su preživela nesreću i prevezena su u obližnju zdravstvenu ustanovuu, uključujući tri osobe sa teškim opekotinama i jedne koja je zadobila lakše povrede.

